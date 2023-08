escuchar

La precandidata presidencial Patricia Bullrich, horas antes de la veda por las PASO que se celebrarán este domingo, dijo que ese día habrá un grito de “basta” y defendió a la Policía de la Ciudad en su accionar ante el grupo de militantes de izquierda que se manifestaron ayer en el Obelisco, protesta en la que murió un hombre que había sido parte de las FARC.

“Yo no quiero hacer una tragedia, pero la sangre ya está en la calle, la violencia está en la calles, la Argentina está sumida en la violencia; la gente no puede salir, los chicos no pueden ir solos al colegio [por el homicidio de Morena Domínguez], el padre que va a buscar al hijo en pleno Morón a las 5 de la tarde lo matan [por el médico Juan Carlos Cruz, jefe del servicio de emergencias del hospital Carrillo], ¿de qué sangre me hablan?”, dijo en declaraciones radiales ante la pregunta de qué le contestaría a quienes dicen que si ella gana “habrá sangre” y represión.

La Policía de la Ciudad detuvo una manifestación con represión en el Obelisco

“Esa es la Argentina que hay que terminar y la Argentina que sale a trabajar y que le paran el tren es la que genera un clima de ‘basta, no hagan de mi vida un desastre’”, aseguró Bullrich a Radio Mitre sobre lo que ella cree que ocurrirá el domingo cuando los ciudadanos voten en las urnas. Luego, dijo que las manifestaciones como la de ayer son “minorías que quieren parar el país” y que el “´basta´ es quiero orden de paz, de conviviencia, para que uno pueda proyectar la vida”.

Por otra parte, Bullrich respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad cuando ayer reprimió a los manifestantes que ayer, en el Obelisco, incendiaron una urna al finalizar su acto.

“Me pareció bien [la reacción policial] porque hubo un peligro por el fuego y la policía actuó por esa situación y actuó normalmente”, expresó. Además, criticó que la oposición “quiera hoy involucrar a la Policía de la Ciudad de Bueno Aires, al gobierno de la Ciudad” en la muerte del militante Facundo Molares Schoenfeld tras ser detenido por la policía “cuando en realidad todos vieron lo que pasó, era una persona enferma”. Así, Bullrich, tal como dijo ayer en LN+, explicó que el hombre tenía una condición cardíaca.

Señalando al oficialismo, dijo que al culpar a la gestión de Juntos por el Cambio por lo sucedido “el Gobierno quiere generar miedo y como decía Thomas Hobbes, no hay nada peor que el miedo porque te paraliza y eso es lo que quieren, que la gente se paralice porque el miedo genera incertidumbre”.

En cuanto a la política carcelaria, dijo que las penas en los casos de personas que comenten delitos graves como asesinatos, deberían ser inmediatas yque el control de la reincidencia en los delitos necesita de un sistema penitenciario doble en el que “los reclusos con bajas penas” que hayan delinquido pocas veces no cumplan la condena de encierro con quienes cometieron delitos más graves ya que “hay más posibilidades de reinserción social con quienes no son reincidentes”.

Sobre las penas de los delincuentes del narcotráfico, dijo que “es necesario que se mantengan aislados porque su poder es muy grande, no necesitan de celulares para seguir delinquiendo desde la cárcel porque lo que hacen es comprar a otros reclusos”. Así es como propone que se los mantenga aislados. Ambas propuestas, dijo, necesitan un modelo de cárcel de dos pisos para separar las dos categorías de convictos.

Achicar el Estado

Bullrich dijo que el “drama de la falta de médicos” es “porque ganan una miseria” y eso es “porque el Estado ha crecido mucho en los últimos 20 años, pero no se duplicó en lo que necesita la sociedad, no se duplicó en salud, en educación o seguridad”.

Así, volvió a indicar la necesidad de una reforma del Estado para recortar cargos “administrativos” que implican “gastos que nada tienen que ver con las necesidades sociales”, por lo que “hay que hacer del gasto una inversión social, no una burocracia que no le sirve a nadie”.

LA NACION