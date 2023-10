escuchar

A semanas del balotaje que el 19 de noviembre enfrentará a los candidatos a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, el músico Pedro Aznar publicó este martes una carta contra “la libertad ilimitada del mercado”. En un breve texto que publicó en las redes sociales, les habló a quienes “parecen haber perdido la memoria” y le pidió a la ciudadanía “mostrar su temple y su coraje” para evitar volver al pasado.

“Desde este Cabildo que visité en mi infancia gracias a la escuela pública y gratuita, y cuando la vida ya me ha dado las canas de muchos de aquellos que forjaron, desde este vientre, el avance de la libertad contra el oprobio colonial, desde esta esquina de la plaza que vio más tarde la caída de las instituciones y la implantación de un régimen de terror, hago esta preocupada reflexión llamando a la cordura a muchos que parecen haber perdido la memoria. La democracia que recuperamos es preciosa, frágil y se apoya en los hombros de cada una y cada uno de nosotros. Ese nosotros que se levantó malherido de las ruinas en el ‘83 y le dijo a la cara al horrores resonante Nunca Más”, comienza el texto titulado “Cuando digo libertad” que el exintegrante de Serú Girán difundió en su cuenta de X.

Luego, sostiene: “Mientras el capitalismo implosiona y crea en su seno un océano de parias, la democracia es traicionada y secuestrada por las elites del mundo, por su retorcida especulación y su astuta manipulación de la opinión pública. Estamos, sí, cansados de no ver el mundo que anhelamos, uno en el que la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida hermosa y justa se haga realidad. Pero salir corriendo hacia las fauces de la bestia que engendra la hecatombre no es la estrategia más inteligente ni el modo de alcanzar la utopía”.

A continuación, Aznar afirma que “la libertad ilimitada del mercado para hacer su capricho atropella la vida, cercena las oportunidades del que menos tiene” y “se come vorazmente las entrañas de la tierra”, y adiverte: “Hace cuarenta y siete años tuvieron que implantar su triste reino con balas, torturas y vuelos de la muerte. Hoy, a cuatro exactas décadas de haber creído terminada para siempre aquella pesadilla de plomo, la vemos asomar su repugnante cabeza en forma de promesas falsas, ideas a medio cocinar, falacias mal vestidas de tecnicismos y un aberrante negacionismo de las monstruosidades cometidas. Este es el momento en el que la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje, el material del que está hecha, la fibra de su altura moral o la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario”.

Por último, concluye: “Defenderemos la democracia (y los derechos que ella garantiza) en las urnas. Si eso no alcanzase, la defenderemos en las plazas, en los foros, en las calles. La poesía también saldrá a abrazarla. La verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas. La verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro. La verdadera libertad no retrocederá”.

“Llamamiento por la democracia”

El texto en el que Aznar llama a defender la democracia se difunde en paralelo con una carta pública en la que este lunes cientos de escritores, intelectuales y artistas nacionales y extranjeros expresaron su “preocupación por el futuro de la democracia argentina”. A diferencia del escrito del músico, en el documento titulado “A 40 años de la recuperación de la democracia y en defensa de las instituciones de la República Argentina” se llama abiertamente a votar por el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y no se menciona al líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Cecilia Roth, Luis Felipe Noé, Griselda Gambaro, Diana Bellessi, Daniel Guebel, María Moreno, Liliana Heker, Luis Gusmán, Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Adriana Lestido, Leonardo Sbaraglia, Tute, Luisa Valenzuela, Eduardo Stupía, Selva Almada, Lita Stantic, Federico Falco, Pablo Ramos, Rita Segato, Juan Sasturain, Mirta Busnelli, Carlos Ulanovsky, Alan Pauls, Luisa Kuliok, Patricio Pron, Nancy Duplaa, Pablo Echarri, Griselda Siciliani, Enzo Maqueira, María Teresa Andruetto, Pepe Mateos, Albertina Carri, Andrés Di Tella, I Acevedo, Mariano Tenconi Blanco, Paula Vázquez, Ángela Torres, Julián López, Luis Mey, Cristina Banegas, Carmen Guarini, Andrea Rincón, Alejandra Flechner, Daniel Divinsky, Guillermo Orsi, Raquel Robles, Julieta Obedman, Ignacio Iraola, Soledad Urquía, Ana Gallardo, Florencia Abbate, Gloria Peirano y Juan José Cambre son algunos de los referentes de la cultura local que firmaron la carta.

