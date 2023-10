escuchar

A menos de tres semanas del balotaje en el que se definirá el nuevo gobierno en el país, el próximo 19 de noviembre, cientos de escritores, intelectuales y artistas nacionales y extranjeros difundieron ayer una carta pública en la que expresan su “preocupación por el futuro de la democracia argentina”. En el documento titulado “A 40 años de la recuperación de la democracia y en defensa de las instituciones de la República Argentina”, se llama a votar por el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y no se menciona al líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. La iniciativa se difundió a a cuarenta años de la elección que puso fin a la última dictadura y que consagró a Raúl Alfonsín como presidente el 30 de octubre de 1983.

Personalidades del cine, el teatro, las artes visuales, escritores, periodistas, académicos de Argentina y del exterior; más de 800 firmas en favor de la democracia.

Llamamiento para #votoMassa.

Podés sumar tu firma en el formulario. https://t.co/VgqrHGEpxb pic.twitter.com/2cvb68uzjY — Samanta Schweblin (@sschweblin) October 30, 2023

Cecilia Roth, Luis Felipe Noé, Griselda Gambaro, Diana Bellessi, Daniel Guebel, María Moreno, Liliana Heker, Luis Gusmán, Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Adriana Lestido, Leonardo Sbaraglia, Tute, Luisa Valenzuela, Eduardo Stupía, Selva Almada, Lita Stantic, Federico Falco, Pablo Ramos, Rita Segato, Juan Sasturain, Mirta Busnelli, Carlos Ulanovsky, Alan Pauls, Luisa Kuliok, Patricio Pron, Nancy Duplaa, Pablo Echarri, Griselda Siciliani, Enzo Maqueira, María Teresa Andruetto, Pepe Mateos, Albertina Carri, Andrés Di Tella, I Acevedo, Mariano Tenconi Blanco, Paula Vázquez, Ángela Torres, Julián López, Luis Mey, Cristina Banegas, Carmen Guarini, Andrea Rincón, Alejandra Flechner, Daniel Divinsky, Guillermo Orsi, Raquel Robles, Julieta Obedman, Ignacio Iraola, Soledad Urquía, Ana Gallardo, Florencia Abbate, Gloria Peirano y Juan José Cambre son algunos de los referentes de la cultura local que firmaron la carta. Entre ellos, aparecen funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno en el área de cultura.

Personalidades del cine, el teatro, las artes visuales, escritores, periodistas, académicos de Argentina y del exterior; más de 800 firmas en favor de la democracia.

Llamamiento para #votoMassa.

Podés sumar tu firma en el formulario. https://t.co/RSoKWZyVvE pic.twitter.com/KTM3AwZMqd — Sergio Olguin ⭐⭐⭐ (@olguinserg) October 30, 2023

La primera de la lista que se difundió ayer a la tarde, la cantante y actriz Lali Espósito, aclaró anoche en X que no estaba en “ese comunicado”, sin dar más precisiones (muchos de sus seguidores no sabían de qué hablaba). Su nombre ya no aparece entre los firmantes de la carta, que suman más de tres mil. Tras las PASO, la popular figura había protagonizado un debate áspero en redes con los principales representantes libertarios.

No estoy en ese comunicado. — Lali (@lalioficial) October 30, 2023

“Quienes firmamos esta carta manifestamos nuestra preocupación por el futuro de la democracia argentina. Con vistas a las próximas elecciones del 19 de noviembre y en honor a estas cuatro décadas de encuentros y desencuentros bajo el amparo de la Constitución, vemos con enorme desasosiego la posible llegada al poder de una propuesta que reivindica el Terrorismo de Estado y amenaza con quitar y deslegitimar todo lo adquirido para la vida común del pueblo argentino”, se sostiene en el documento, en clara alusión a propuestas y declaraciones del equipo encabezado por Milei y Victoria Villarroel.

Entre los que adhieren al comunicado hay escritores extranjeros, como la española Rosa Montero (que en redes sociales expresa su preocupación por el auge de LLA), los mexicanos Juan Villoro y Daniela Tarazona, las chilenas Nona Fernández, Lina Meruane, Cynthia Rimsky y Diamela Eltit, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la peruana Katya Adaui y los brasileños Sérgio Sant’Anna, Katya Braghini y Renata Costa-Moura, entre muchos otros. También suscribe la Coalizão Brasil Memória Verdade Justiça Reparação e Democracia, que agrupa a 150 entidades de derechos humanos en Brasil.

Para los firmantes, “ninguna crisis de ninguna índole, a pesar de la enorme cantidad de compatriotas que viven momentos muy difíciles por los desaciertos de nuestra dirigencia y la falta de concordia entre las fuerzas políticas mayoritarias, puede confundir al electorado e instar a apoyar propuestas fundadas en la idea del exterminio del oponente y en la negación de todo lo que, de manera muchas veces ardua y hasta amarga, conseguimos en el terreno de la legislación que ampara a los y las trabajadores, al conjunto del pueblo y la sociedad argentinos”.

Al final de la carta, solicitan que la ciudadanía vote al candidato de UP, el actual ministro de Economía. “En virtud de todo esto, porque como decía el presidente Raúl Alfonsín: ‘La democracia se cura con más democracia’, y en este momento crucial para la patria, llamamos a votar a Sergio Massa”.

Es un balotaje para agarrarse la cabeza y llorar. Ahora, para firmar algo pidiendo el voto a Massa, responsable de 42 % de pobreza y en ascenso, hay que ser un insensible hijo de mil putas. — Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) October 30, 2023

El comunicado, que se puede leer en este enlace y ya está cerrado a nuevas firmas, recibió adhesiones y también críticas (irónicas y destempladas) en redes sociales. Algunos opinaron que no era asombroso que artistas e intelectuales simpatizantes del oficialismo se pronunciaran en favor del candidato oficialista. Como nota cómica, trascendió que algunas personas habían firmado como “Mauricio Macri” o “Susana Giménez”.

Los artistas geniales y los intelectuales brillantes no votamos a Milei.



Lali Espósito, Michel Foucault, Platón, Julián Elencwajg, René Descartes y siguen las firmas. — Lic. Julián Elencwajg (@julianelen) October 31, 2023

Ayer también el cantautor Pedro Aznar difundió en redes sociales un mensaje grabado en el Cabildo porteño. “Desde este Cabildo que visité en mi infancia gracias a la escuela pública y gratuita, y cuando la vida ya me ha dado las canas de muchos de aquellos que forjaron, desde este vientre, el avance de la libertad contra el oprobio colonial, desde esta esquina de la plaza que vio más tarde la caída de las instituciones y la implantación de un régimen de terror, hago esta preocupada reflexión llamando a la cordura a muchos que parecen haber perdido la memoria”, dijo el artista.

“La libertad ilimitada del mercado para hacer su capricho atropella la vida, cercena las oportunidades del que menos tiene, se come vorazmente las entrañas de la tierra -graficó-. Hace cuarenta y siete años tuvieron que implantar su triste reino con balas, torturas y vuelos de la muerte. Hoy, a cuatro exactas décadas de haber creído terminada para siempre aquella pesadilla de plomo, la vemos asomar su repugnante cabeza en forma de promesas falsas, ideas a medio cocinar, falacias mal vestidas de tecnicismos y un aberrante negacionismo de las monstruosidades cometidas. Este es el momento en que la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje, el material del que está hecha, la fibra de su altura moral o la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario”.

“La verdadera libertad no retrocederá”, concluyó.

En los próximos días se conocerán nuevos comunicados con posicionamientos públicos de intelectuales y artistas, de cara al balotaje.