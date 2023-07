Elecciones 2023: Pichetto criticó con dureza a Bullrich y dijo que le queda “ADN originario” de su militancia en los 70

escuchar

Luego de su primer spot de campaña, donde aseguraba que en esta contienda “si no es todo, es nada”, la precandidata a la Casa Rosada de Pro Patricia Bullrich recibió una serie de cuestionamientos, a los que se sumaron esta mañana los del postulante a diputado de su espacio Miguel Pichetto, quien va en la boleta encabezada por el otro presidenciable del bloque en las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta. El referente de Encuentro Republicano Federal (ERF) criticó a la exministra de Seguridad al considerar que el concepto de su campaña “no es apropiado para el sistema democrático” y al alegar que le queda el “ADN originario” de su militancia en los 70, en la Juventud Peronista (JP).

“‘Todo o nada’ me parece un concepto no apropiado para el sistema democrático. Si estuviéramos en la Sierra Maestra o en el levantamiento en Nicaragua, que mirá como termina [el presidente Daniel] Ortega… No creo en eso. Hay que tener cuidado con las palabras”, sostuvo Pichetto en Radio Con Vos, disconforme con el tono que Bullrich le imprime a su carrera a Balcarce 50.

Y pese a que aclaró que tampoco comparte las declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, al respecto de que podría haber asesinatos si la oposición gana estas elecciones, el dirigente de riñón peronista acotó, también refiriéndose a su compañera de espacio: “Hay una banalización de la violencia que me parece peligrosa”.

Pero no fue solo eso. Cuando le consultaron si ve en Bullrich “vestigios” de su paso por la JP, que reivindicaba en su momento la lucha armada, Pichetto no dudó. “Uno siempre tiene un cierto ADN originario y, además, mucho más desde joven, cuando uno se impregna de algunas visiones”, indicó.

Dijo también que había “rigidez” en los militantes de los 70 y se explayó: “En el fondo eran nacionalistas católicos, algunos estaban en el [Movimiento Nacionalista] Tacuara, la estructuración Padre Carbone, Mujica... Por eso a veces me meto con algunos temas tabú. Pero la construcción es: el comandante manda, hay que hacer esto, incluso operaciones suicidas. Eran rígidos, no tienen pensamiento lateral, carecen de flexibilidad en la política. Lo que queda de esa generación que ocupó cargos públicos... lo conocí a Fernando Vaca Narvaja, que parece inteligente, pero tiene rigidez de estructura, de pensamiento”.

Tras eso, contrastó a Bullrich con Rodríguez Larreta y también con Sergio Massa, el precandidato del oficialismo, al entender que ellos están en un “centro democrático”. No obstante, aclaró que siempre apoyará a Juntos por el Cambio, incluso si el jefe de Gobierno porteño pierde la interna y gana la representante del ala dura. “Cuando uno decide algo en la vida... yo crucé el Rubicón. Tomé una decisión y estoy comprometido en una visión de un país capitalista”, afirmó.

En ese sentido, manifestó que es “ficción” creer que el precandidato que gane no va a poder capitalizar el voto del otro. “La gente no se va a correr ni se va a ir. Juntos por el Cambio va a seguir teniendo el 40% de base y creo que hoy el proceso económico y social le va a permitir aumentarlo, para ser altamente competitivo en la primera vuelta y ganar el ballotage”, sostuvo esperanzado.

A Massa, en tanto, lo ponderó. Dijo que tiene “audacia, pragmatismo y cierta resiliencia a soportar todo”, pero aclaró que eso “lamentablemente no le va a alcanzar” para salir victorioso de la elección porque este gobierno es “pésimo” y acarrea “mucho deterioro”. Al respecto incluso indicó: “Cada vez que habla Alberto Fernández, le quita votos”.

La aclaración de Bullrich

El ministro de Economía también había sacado a relucir el pasado político de Bullrich esta semana, como así también aparecieron en la vía pública carteles con el lema “Carolina Serrano presidenta”, un nombre que según algunas publicaciones era su denominación en la clandestinidad durante los 70.

En ese marco, la exministra de Seguridad macrista se refirió a esos años el lunes. “Fui de la Juventud Peronista, yo asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista. La Juventud Peronista reivindicaba a Montoneros, pero yo creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. No reivindico la generación diezmada, eso. Todo lo contrario, soy totalmente autocrítica”, se justificó. Eso fue antes de los dichos de Pichetto de hoy.

LA NACION