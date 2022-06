Una alusión de Javier Milei a Margaret Thatcher generó revuelo en las redes sociales

El diputado Javier Milei llevó esta semana su mensaje político a Colombia, donde encabezó distintas actividades en la previa al ballotage presidencial. Allí, atrajo la atención tanto de diferentes sectores, frente a los que expresó su mirada sobre la Argentina, su análisis de los problemas históricos y también reveló, no sin controversia, cuáles son los líderes con los que se identifica.

Bajo el título “Javier Milei, el polémico candidato popular que quiere ser presidente de la Argentina”, la revista Semana publicó una minuciosa entrevista con el dirigente que no pasó desapercibido en aquel país. “Me siento muy identificado, en términos históricos, básicamente con [Winston] Churchill, con [Ronald] Reagan y con Margaret Thatcher ”, señaló en ese reportaje.

La mención a Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de Malvinas, generó revuelo en las redes sociales. Más aún, cuando este año se cumplieron 40 años del conflicto bélico entre el Reino Unido y la Argentina. La declaración se convirtió en tendencia en Twitter. Una de las críticas que recibió la gobernante históricamente, incluso dentro de su país, es la decisión de hundir el crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión, hecho en el perdieron la vida 323 soldados.

Thatcher conocida como “La dama de hierro” fue además, junto al norteamericano Ronald Reagan -también elegido por Milei-, exponente de la serie de reformas económicas impulsadas a fines de la década del ‘80, que se bautizaron bajo el nombre de “Consenso de Washington”.

En rigor, no se trata de la primera vez que Milei hace mención a “La dama de hierro”. En 2016 había compartido una de las frases atribuidas a la exlíder del Partido Conservador. “El socialismo no procede del pueblo. Es una doctrina de intelectuales que tuvieron la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de todos”, tuiteó.

#BuenJueves para ir cerrando una frase de Margaret Thatcher...!!! pic.twitter.com/oBh0fcg4hY — Javier Milei (@JMilei) May 5, 2016

“Margaret Thatcher fue la Primera Ministra de Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas y Milei se identifica justo con ella. Así no se logra votos en la Argentina. ¿O sí?”, escribió un usuario. Otros lo calificaron como “cipayo” en ese sentido y hubo, además, quienes señalaron que así el legislador estaba “llegando a lugares de donde no se puede volver”.

Entre las opiniones que aparecieron en las redes se destacó la de Carlos Maslatón, quien días atrás blanqueó una interna dentro dentro de la Libertad Avanza, el espacio que lidera el economista. “¿Con Thatcher? Perdón Javier. Hasta acá llegué. Las Malvinas son argentinas”, escribió el abogado, definido como “puntero gratuito del espacio”.

CON THATCHER? Perdón Javier. Hasta acá llegué.

Las Malvinas son argentinas. https://t.co/ziZoechuR8 — Carlos Maslaton (@_CarlosMaslaton) June 18, 2022

En tanto, no faltaron los que declararon antiguas declaraciones de Victoria Villaruel, su compañera de bloque en el Congreso e hija de un excombatiente. En mayo, la legisladora había renegado del apodo en alusión a Thatcher que le había puesto un usuario al compartir una foto con ella.

“Como hija de un veterano condecorado en Malvinas, creo que me deben buscar otro apodo. Por supuesto entiendo que me lo dicen resaltando las condiciones políticas que ella tuvo, pero Malvinas estará siempre en mi corazón, igual que el resto del territorio. Y eso no es frío ni de metal es fuego”, consideró entonces.

Damas de Hierro hubo muchas a lo largo de toda la historia. Siendo q soy malvinera de corazón, lo resignifico y lo tomo como alguien de convicciones firmes e inclaudicables. Y lo tomo como un halago más allá q yo no soy fría, criminal y lejana como la otra. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 16, 2022

En un segundo tweet, amplió su razonamiento. “Damas de hierro hubo muchas a lo largo de toda la historia. Siendo que soy malvinera de corazón, lo resignifico y lo tomo como alguien de convicciones firmes e inclaudicables. Y lo tomo como un halago más allá que yo no soy fría, criminal y lejana como la otra”.

Críticas al radicalismo y su proyección

En la entrevista en Semana, Milei se mostró convencido de su proyección electoral, omitió los últimos sondeos que arrojan una caída en su imagen y se mostró convencido de que puede llegar a ganar la presidencia en 2023 en caso de alcanzar al ballotage. El economista destacó que La Libertad Avanza “crece sostenidamente”.

“En este momento seríamos, en términos individuales, la posición más elegida por los argentinos, lo que implica que, si llegamos a la segunda vuelta, no hay ninguna duda de que voy a ser el próximo presidente del país ”, dijo.

En su análisis histórico, Milei acusó al kirchnerismo de “hundir al país”, pero habló de problemas estructurales a lo largo del siglo XX. Entre otras cosas, mencionó que la Argentina tuvo 17 crisis en ese siglo y 15 de ellas relacionadas a un origen fiscal.

En ese sentido, apuntó, además, contra el rol del radicalismo en la historia argentina. “Si bien los Kirchner hicieron un trabajo enorme para hundir a este país, esta decadencia argentina arrancó hace poco más de 100 años cuando llegó la Unión Cívica Radical al poder, que empezó a impregnar a la sociedad con las nefastas ideas del socialismo y eso generó un círculo vicioso”, afirmó.