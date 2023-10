escuchar

Sergio Massa avanza en los detalles finales de su entrenamiento para el segundo debate rumbo a las elecciones generales del 22 del mes en curso. La parada, consideran fuentes cercanas al candidato de Unión por la Patria (UP), “será más fácil para él por las temáticas que aborda, que son partes de sus fuertes”, en referencia a Seguridad; Desarrollo Humano, Vivienda y Protección Ambiental, y Trabajo y Producción. También en el oficialismo perciben cierto viento a favor porque a diferencia de lo sucedido la semana pasada no esperan un embate de sus rivales por el escándalo político que generó el viaje de lujo en un yate del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, un aliado del ministro de Economía y candidato presidencial. En el Gobierno, sin embargo, están en alerta porque descuentan que hay altas posibilidades de que se conozca más material sensible sobre el affaire lomense con la modelo Sofía Clerici.

Massa se enteró del escándalo de Insaurralde el sábado pasado al mediodía, cuando estaba en su casa de Tigre practicando con el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, para el primer debate. Cerca suyo cuentan que estaba furioso por ese bombazo en medio de su reñida carrera para entrar a un eventual ballottage. Bramó cuando llegó el llamado de Insaurralde intentando explicar lo sucedido. Desesperado, el intendente dijo que era víctima de una extorsión. Massa le sugirió que renunciara, mientras Insaurralde le aclaraba que la imagen no era del momento, sino de semanas anteriores. El resto fue una seguidilla de llamadas del ministro-candidato con Cristina y Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

El enojo y la bronca por una imagen que puede terminar siendo un “cisne negro” en la campaña era total. Hay coincidencia en la furia de todos, inclusive la de Máximo, que fue quien junto a la vicepresidenta, acercó a Insaurralde al cargo. “Máximo echaba fuego por la boca de la bronca”, cuentan cerca de Massa. En el bunker oficialista juran que la relación entre el massismo y La Cámpora, el ala más dura del kirchnerismo, “está súper bien”, aunque el vínculo está guiado por la desconfianza.

Martín Insaurralde, en un acto con Sergio Massa en San Vicente

Destacan en el Frente Renovador también como muy positiva la relación de Massa con Cristina Kirchner. Apuntan que el diálogo entre ambos es permanente y que la propia vicepresidenta le escribió el domingo por la noche, apenas terminado el debate para decirle que había estado muy bien. Fue un respiro a las horas previas, en las que Massa llegó a Santiago del Estero por vía terrestre en un viaje de más de diez horas con las que se buscó descomprimir el impacto del caso Insaurralde.

Uno de los ejemplos que buscan para reflejar la buena sintonía entre Massa, La Cámpora y el kirchnerismo es que en agenda tiene, para el próximo viernes 13, un viaje a Santa Cruz, donde cuentan entusiasmado que mide alrededor del 38%. La visita a la provincia incluiría paradas en Río Gallegos y Caleta Olivia. El terruño del kirchnerismo sería una de las provincias, junto con Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, que Massa visitaría en las próximas dos semanas.

También sumará a ese raid localidades de la primera y tercera sección electoral del estratégico conurbano bonaerense. La Matanza, Tigre, Ezeiza, y Luján serán algunos de los puntos, previo al acto de cierre a nivel de la provincia de Buenos Aires, que podría ser el próximo 17. Antes, para el domingo 15, cuando se celebrará el Día de la Madre, Massa aparecerá en el mesa de Mirtha Legrand, en un programa grabado previamente al que asistirá con su mujer Malena Galmarini. Algunos colaboradores suyos le recomiendan que también con su “suegrastra”, la actriz Moria Casán.

Por lo pronto, en el territorio explican que se verá a un Massa en modo full candidato, “incluyendo a todos” y respecto de los cuestionamientos por la crítica situación económica, que se agudizó esta semana, con el dólar paralelo cerca de los $900 y sin visos de que la inflación pueda ceder. “Desde que llegó agarró una sartén hirviendo y contuvo una bomba para que no explote”, lo justifican sus aliados. Como presidente será otro escenario, se buscan convencer en su entorno.

El affaire Insaurralde

En el oficialismo intentan transmitir que, al menos por el momento, el caso quedó “encapsulado” con la “rápida” reacción de Massa de pedir la cabeza del funcionario. Más allá de eso, en varios referentes del espacio persiste la duda sobre cuál terminará siendo el impacto en las urnas de lo que se vio. Eso sin contar lo que pueda venir. Para algunos, el recuerdo de la foto de la fiesta de Alberto Fernández en Olivos y la debacle en las urnas en las elecciones de medio término de 2021 que siguieron a la difusión del escándalo es un fantasma que por momentos sobrevuela y alienta los peores temores.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020, en plena etapa del aislamiento obligatorio por el Covid; cerca de Massa temen que el caso Insaurralde impacte negativamente como este episodio

El alivio que llegó al oficialismo lejos de venir de los propios vino de la casi no utilización por parte de la oposición del escándalo conocido en el primer debate, en Santiago del Estero. “No fue torpeza que no hayan aludido al tema, fue el temor a lo sucio de cada uno” , aseguran. “Nadie puede estar seguro que uno de sus filas no se haya mandado algo así, por eso no lo usaron. No fue ni torpeza, ni impericia”, evalúan.

Del debate admiten “decepción” por la performance de Patricia Bullrich, a quien “suponíamos un cuadro político”. No adhieren a la versión dada por la propia candidata sobre un cuadro gripal. “Sergio nos contó que estuvo hablando con ella antes del debate, y ella le dijo que tenía una disfonía, no gripe. Él le recomendó lo que había hecho él cuando le pasó: se aplicó un corticoide”.

Por lo pronto en UP seguirán sin meterse en la pelea entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, ni en la pelea por lo sucedido en la última dictadura, que esta semana encontró cruzados a esos dos espacios.

Enfocan todos sus esfuerzos para mostrar cómo sería un gobierno de Massa y buscan dejar atrás lo sucedido esta semana con Insaurralde y la escalada del dólar, que mete más presión a la inflación, que estaría otra vez en los dos dígitos mensuales.