escuchar

Convencido de que “no hay espacio para la neutralidad” de cara al balotaje del 19 de noviembre, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se convirtió en el último socio que incorporó el candidato oficialista, Sergio Massa, para su carrera a la Presidencia. Tras anunciar el pacto el lunes, el peronista del norte explicó esta mañana por qué se unió a la campaña del ministro de Economía, al tiempo que destinó críticas a Juan Schiaretti por no apoyar al postulante de Unión por la Patria. “No condice con su pertenencia”, indicó Urtubey sobre la postura del gobernador saliente de Córdoba, a la vez que consideró que le “cuesta soltar” la “relación traumática” que tuvo con el kirchnerismo.

“Yo creo que hay que entender una larga historia de desencuentros del peronismo de Córdoba con el actual espacio que gobierna la Argentina y cuál es el problema, es natural en alguna medida: [Schiaretti] toma sus decisiones mirando su historia. Entonces, o tomás tus decisiones mirando la historia o tomás proyectando el futuro. Es comprensible que un dirigente que ya fue tantas veces gobernador esté más pensando en una traumática relación que tuvieron, y le cueste soltar la posibilidad de pensar y construir una cosa a futuro. Puedo entenderlo, pero no lo comparto”, aseveró esta mañana Urtubey en Radio Futuröck.

Ambos dirigentes confluyeron este año en un espacio de centro con el que pretendían competir en las elecciones, un proyecto que se frustró cuando Schiaretti intentó un vínculo con Juntos por el Cambio a través de Horacio Rodríguez Larreta.

“Respeto las distintas miradas políticas, pero yo soy peronista. Hay dos modelos de país muy diferentes. Por eso me llama mucho la atención [el accionar de Schiaretti] y no condice mucho con su pertenencia, pero eso lo deberá explicar cada uno”, deslizó Urtubey en cuanto al referente cordobés que, pese a que dejó trascender que se mantendrá neutral y no avalará tampoco al libertario Javier Milei, ya envío un dardo al postulante de Unión por la Patria cuando criticó el proceso de juicio político que -según planteó- encara “el gobierno kirchnerista de Sergio Massa”.

Ayer, en tanto, Schiaretti volvió a la carga contra el titular del Palacio de Hacienda. Le dijo que quiere “federalismo todo el año” y no cuando faltan unos días para la elección, así como también sostuvo, citado por El Doce: “Esta inflación descontrolada a la que somete a la Argentina el gobierno kirchnerista de Sergio Massa hace que la plata cada vez rinda menos”.

Siempre bajo la misma línea, y ante estas situaciones, Urtubey acotó en un mensaje dirigido al cordobés: “Es un voto profundamente ideológico el de hoy. Estamos discutiendo dos modelos diametralmente opuestos. ¿Cuánto lugar para matices y sutilezas hay con lo que se está discutiendo en la Argentina? Entiendo que un dirigente tenga mala relación con otra, pero estamos discutiendo el futuro del país en en serio, no es un slogan”.

Por otra parte, contó que decidió sumarse al proyecto de Massa por su condición de peronista y por la convocatoria a un gobierno de unidad nacional que hace el jefe del Frente Renovador. “Tengo una posición muy distante a la de este gobierno, no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace este gobierno, lo sigo planteando; pero lo que se discute es cómo nos ordenamos a partir del 10 de diciembre con dos opciones. Claramente sé adónde tengo que estar”, marcó el salteño, que aseguró que tuvo “20 millones de cargos” durante su vida política, y entonces indicó que no negoció con Massa ningún puesto en el Estado porque “no tiene ganas” de ocuparlos. No obstante aclaró: “Pero en condiciones como estas, te tenés que involucrar”.

LA NACION