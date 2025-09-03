Elecciones 2025: cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, se prepara para una jornada electoral clave que definirá su representación legislativa. Los ciudadanos habilitados por el padrón definitivo deberán acudir a las urnas el domingo 7 de septiembre para los comicios provinciales.

Los bonaerenses votan este domingo 7 de septiembre

Cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires

El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses elegirán a sus representantes en la Legislatura provincial y cargos municipales. Se definirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A esto se suma la renovación de concejales y consejeros escolares en distintos distritos electorales, fundamentales para la gestión local.

Luego, el 26 de octubre, las elecciones nacionales renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso de la Nación. Para el Senado, estarán en juego 24 bancas correspondientes a la Capital Federal y provincias específicas. En la Cámara de Diputados, se elegirán 127 representantes en todo el país.

Por qué los bonaerenses votan dos veces en 2025

La razón de votar dos veces en el año radica en la naturaleza de los cargos. Primero, se eligen los representantes de la Legislatura provincial y los cargos municipales. Luego, en una fecha distinta, se vota por los legisladores que representarán a la provincia en el ámbito nacional.

Cómo se vota este domingo 7 de septiembre

Respecto a la modalidad de votación, el 7 de septiembre se mantendrá el sistema tradicional con boletas partidarias. El Ministerio de Gobierno bonaerense lo considera un “sistema ágil, robusto y conocido por el electorado”.

En contraste, las elecciones nacionales de octubre sí implementarán la Boleta Única de Papel (BUP).

Este domingo se utilizarán las boletas partidarias Brenda Struminger

La provincia se divide en ocho secciones electorales que agrupan municipios para la elección conjunta de diputados y senadores provinciales, cada una con distinto número de electores.

Estas elecciones serán decisivas para definir la representación política en la provincia más grande y poblada del país.

Las fechas más importantes del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).

7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).

13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo

6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.