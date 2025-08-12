Elecciones 2025: dónde voto en La Plata y qué se elige
Los electores que viven en la capital bonaerense ya pueden saber en qué lugar les toca votar el próximo 7 de septiembre
- 4 minutos de lectura'
Ya se habilitó el padrón electoral para las elecciones de la provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre. En ese contexto, los ciudadanos de La Plata tienen la posibilidad de conocer dónde les toca votar en los comicios locales del distrito.
Vale recordar que el gobierno provincial decidió desdoblar sus elecciones de las nacionales. Por lo tanto, los bonaerenses deberán también acercarse a las urnas el domingo 26 de octubre para definir sus representantes en el Poder Legislativo nacional.
Dónde voto en La Plata
Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, incluidos los residentes de La Plata, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo.
Esta consulta previa es relevante debido a que se modificaron algunos lugares de votación, respecto de la última elección. Para conocer estos datos es preciso realizar los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.
- Escribir el número de DNI del votante.
- Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación y clickear en “Consultar”.
Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.
Qué se elige en La Plata
Las elecciones de la provincia de Buenos Aires se dividen por secciones electorales, que son grupos de municipios en los que, al momento de las votaciones, sus residentes eligen diputados y senadores de manera conjunta. La Plata es el único municipio que pertenece a la octava sección, también conocida como sección capital. Allí se concentran casi 600.000 electores y, en esta ocasión, se eligen seis diputados provinciales.
En total, hay 17 fuerzas políticas que compiten por la renovación de las bancas en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense que corresponden a la octava sección electoral. A continuación, todas las listas y sus primeros tres candidatos:
Fuerza Patria
- Ariel Archanco
- Lucía Iañez
- Juan M. Malpeli
Alianza LLA
- Francisco Adorni
- Julieta Q. Chasman
- Micaela Fragasso
Somos Buenos Aires
- Pablo Nicoletti
- Antonela C. Moreno
- Emilio R. Ascurra
FIT - U
- María Laura Cano
- Julieta Rosas
- José Rusconi
Nuevo MAS
- Facundo Díaz
- Mariana Callaud
- Gabino Baldioli
Política Obrera
- Sergio Gómez
- Alejandra Greig
- Reynaldo Sapag
Alianza Potencia
- Jorge Metz
- Rosario Castagnet
- Nicolás Massano
Nuevos Aires
- Marcelo Peña
- Karina Vanoni
- Mariano Erzi
Unión y Libertad
- Facundo Zaldúa
- M. Belen Azar
- Matías Chimenti
Alianza U. Liberal
- Diana Zonaro
- Leonardo Panebianco
- Virginia Druetto
Fte. Patriota Federal
- Oscar Loyola
- Alejandra Fernández
- Pablo Roma
Es con Vos
- Maximiliano Guevara
- Fernanda Scacheri
- Alejandro Pérez
Partido Libertario
- José Campodonico
- Marta Manso
- Francisco De La F. Morra
Val. Republicanos
- Enrique Otero
- Violeta Yoshinaga
- Luciano Otero Nolte
Tiempo de Todos
- Oscar Alvarenga
- Costantina Albornoz
- Daniel Latronica
Constr. Porvenir
- Leopoldo Miglioranza
- Priscila Pissola
- Gustavo Meres
Espacio Abierto
- César C. de Salazar
- Lorena Prieto
- Leonardo Rocheteau
¿Hay boleta única en la provincia de Buenos Aires?
En la provincia se mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y, en las elecciones de septiembre, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.
El Ministerio de Gobierno bonaerense, para los comicios legislativos del 7 de septiembre, estableció que “en el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.
Otras noticias de Agenda
- 1
Manuel Adorni compartió un video editado de Axel Kicillof y el gobernador bonaerense salió al cruce
- 2
Senado | La oposición dialoguista busca ponerle un freno a la ofensiva por el Hospital Garrahan y las universidades
- 3
Los gobernadores cierran filas para defender sus dos proyectos del ley pese a las presiones del gobierno nacional
- 4
Camino a las urnas | Preocupa a los jueces electorales la impresión en tiempo y forma de la nueva Boleta Única Papel