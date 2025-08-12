Elecciones 2025: dónde voto en La Plata y qué se elige

Ya se habilitó el padrón electoral para las elecciones de la provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre. En ese contexto, los ciudadanos de La Plata tienen la posibilidad de conocer dónde les toca votar en los comicios locales del distrito.

Vale recordar que el gobierno provincial decidió desdoblar sus elecciones de las nacionales. Por lo tanto, los bonaerenses deberán también acercarse a las urnas el domingo 26 de octubre para definir sus representantes en el Poder Legislativo nacional.

Dónde voto en La Plata

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, incluidos los residentes de La Plata, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo.

Esta consulta previa es relevante debido a que se modificaron algunos lugares de votación, respecto de la última elección. Para conocer estos datos es preciso realizar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación y clickear en “Consultar”.

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

Qué se elige en La Plata

Las elecciones de la provincia de Buenos Aires se dividen por secciones electorales, que son grupos de municipios en los que, al momento de las votaciones, sus residentes eligen diputados y senadores de manera conjunta. La Plata es el único municipio que pertenece a la octava sección, también conocida como sección capital. Allí se concentran casi 600.000 electores y, en esta ocasión, se eligen seis diputados provinciales.

Elecciones PBA: estrategias rumbo al 7 de septiembre

En total, hay 17 fuerzas políticas que compiten por la renovación de las bancas en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense que corresponden a la octava sección electoral. A continuación, todas las listas y sus primeros tres candidatos:

Fuerza Patria

Ariel Archanco

Lucía Iañez

Juan M. Malpeli

Alianza LLA

Francisco Adorni

Julieta Q. Chasman

Micaela Fragasso

Somos Buenos Aires

Pablo Nicoletti

Antonela C. Moreno

Emilio R. Ascurra

FIT - U

María Laura Cano

Julieta Rosas

José Rusconi

Nuevo MAS

Facundo Díaz

Mariana Callaud

Gabino Baldioli

Política Obrera

Sergio Gómez

Alejandra Greig

Reynaldo Sapag

Alianza Potencia

Jorge Metz

Rosario Castagnet

Nicolás Massano

Nuevos Aires

Marcelo Peña

Karina Vanoni

Mariano Erzi

Unión y Libertad

Facundo Zaldúa

M. Belen Azar

Matías Chimenti

Alianza U. Liberal

Diana Zonaro

Leonardo Panebianco

Virginia Druetto

Fte. Patriota Federal

Oscar Loyola

Alejandra Fernández

Pablo Roma

Es con Vos

Maximiliano Guevara

Fernanda Scacheri

Alejandro Pérez

Partido Libertario

José Campodonico

Marta Manso

Francisco De La F. Morra

Val. Republicanos

Enrique Otero

Violeta Yoshinaga

Luciano Otero Nolte

Tiempo de Todos

Oscar Alvarenga

Costantina Albornoz

Daniel Latronica

Constr. Porvenir

Leopoldo Miglioranza

Priscila Pissola

Gustavo Meres

Espacio Abierto

César C. de Salazar

Lorena Prieto

Leonardo Rocheteau

¿Hay boleta única en la provincia de Buenos Aires?

En las elecciones bonaerenses se aplica la modalidad de votación con las boletas partidarias

En la provincia se mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y, en las elecciones de septiembre, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.

El Ministerio de Gobierno bonaerense, para los comicios legislativos del 7 de septiembre, estableció que “en el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.