Elecciones 2025, en vivo: qué pasa en la campaña de Buenos Aires hoy, lunes 25 de agosto

Varias provincias optaron por desdoblar sus comicios locales y establecieron fechas separadas para la elección de autoridades provinciales y municipales. Salta, Chaco, Jujuy, San Luis, CABA, Misiones, Santa Fe y Formosa ya votaron.

10 provincias desdoblaron sus comicios JUAN MABROMATA - AFP

Corrientes celebrará los comicios el próximo 31 de agosto antes que la Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Votará gobernador y vicegobernador, además de elegirse cinco bancas de senadores provinciales titulares y tres suplentes, y 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. También se definirán las autoridades locales de 73 municipios.