Elecciones 2025, en vivo: qué pasa en la campaña de Buenos Aires hoy, lunes 25 de agosto
Milei encabezará este lunes un acto en Junín junto a sus candidatos, que había sido postergado por el intenso temporal de la semana pasada; la Provincia elegirá el 7 de septiembre los representantes en el Poder Legislativo bonaerense
Caída en la imagen de Milei
En su artículo La riesgosa fragilidad estructural de los Milei Claudio Jacquelin, destaca el último informe de Poliarquía difundido que se titula “Importante retroceso del apoyo al Gobierno y fuerte caída de las expectativas futuras”. El primer párrafo lo dice todo: “Malos datos para el Gobierno a pocas semanas [tres] de la elección bonaerense. La aprobación de Milei registra su mayor caída intermensual y, por primera vez, muestra un saldo negativo. A esto se suma una fuerte caída en las expectativas económicas y en la visión general para el año próximo”, dice.
No solo la provincia de Buenos Aires desdobla
Varias provincias optaron por desdoblar sus comicios locales y establecieron fechas separadas para la elección de autoridades provinciales y municipales. Salta, Chaco, Jujuy, San Luis, CABA, Misiones, Santa Fe y Formosa ya votaron.
Corrientes celebrará los comicios el próximo 31 de agosto antes que la Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Votará gobernador y vicegobernador, además de elegirse cinco bancas de senadores provinciales titulares y tres suplentes, y 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. También se definirán las autoridades locales de 73 municipios.
Milei viaja a Junín
Luego de postergar su visita por cuestiones climáticas la semana pasada, el presidente Javier Milei estará este lunes por la tarde en el teatro San Carlos de Junín para protagonizar un acto de campaña junto a los candidatos libertarios a diputados nacionales bonaerenses.
Por decisión propia, Milei seguiría sin hablar del escándalo desatado el miércoles pasado, cuando trascendieron grabaciones clandestinas atribuidas al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, en las que hablaba de presuntas coimas a empresas que trabajaban con el Estado en esa área, comprometiendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su armador nacional Eduardo “Lule” Menem.
Elecciones en la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires es una de las provincias que decidió desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, previstas para el 26 de octubre de este año.
En ese contexto, el 7 de septiembre se elegirán los representantes en el Poder Legislativo bonaerense, que incluyen 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
