Elecciones 2025 | Los argumentos del fiscal que se negó a darle la mano a Milei en la mesa de votación: “No merece mi saludo”

Antes de colocar su voto en la urna, Javier Milei intentó saludar con un apretón de manos a todos los que estaban en su mesa, incluido Liber Fernández, fiscal de Ahora Buenos Aires -espacio que lleva como primer candidato a legislador porteño a Leandro Santoro-, sin embargo, para sorpresa de los presentes, Fernández le dijo: “Le deseo un buen día, pero prefiero no saludarlo”.

Así, y con el dedo índice levantado, el joven de 29 años le negó el saludo al Presidente en la mesa 02208. “No le doy la mano a cualquier persona, menos a una que hace tanto daño a la sociedad”, aclaró Fernández a LA NACION.

“Me parece que una persona que fulmina los salarios de los trabajadores, que apalea a los jubilados todas las semanas y que recorta las pensiones de discapacidad, no merece mi saludo”, explicó luego. “Hay gente que lo vota y que es fiel a su corriente, pero yo me paro de la vereda opuesta a lo que él está representando actualmente”, se jactó el fiscal de Ahora Buenos Aires, que dijo que no pertenece al armado de Santoro.

Lógico que el tipo-humano anti Milei sea un hombre con arito en la oreja. pic.twitter.com/TChf3vDO3E — Agustín Romo (@agustinromm) May 18, 2025

Se definió, en cambio, como un militante social. Relató que todas las semanas presta servicios en un comedor comunitario del barrio de Almagro, donde, advierte, urgen “las necesidades”.

“Yo respeto mis convicciones”, insistió Fernández, quien desestimó haber incurrido en una falta de respeto a la embestidura presidencial.

“Con arito en la oreja”

La secuencia rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde Fernández cosechó el repudio de varios usuarios libertarios; entre ellos, el presidente del bloque de LLA en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo. “Lógico que el tipo-humano anti Milei sea un hombre con arito en la oreja”, escribió el titular de la fundación Faro, el think tank libertario, en su cuenta de X.

Fernández, por su parte, no dudó en contestarle a Romo. “Me parece bastante pobre que un dirigente político esté diciendo esto a través de las redes sociales. Demuestra una masculinidad frágil por parte de él”, replicó.

Distinto fue lo que sucedió en la sede de Medrano de la UTN, donde votó Milei. Según el relato del joven fiscal, un grupo de vecinos se acercó al lugar para felicitarlo. “Algunos pasaron a saludarme y me dijeron: ‘hubiera hecho lo mismo’”, contó.

Noticia en desarrollo.