Elecciones en Chubut: Ignacio Torres: “Nuestra interna tiene que salir de la chicana inconducente”

TRELEW.– Ignacio Torres tiene 35 años y se convirtió en el gobernador más joven de Chubut. En un desenlace con angustia, el joven senador nacional de Juntos por el Cambio se impuso a Juan Pablo Luque por menos de dos puntos. Destronó así al PJ del poder después de dos décadas. “Hubo intencionalidad de dilatar los datos oficiales. Es un sistema arcaico. Pero reconozco que también le dia una épica particular”, dijo Torres sobre su ajustado triunfo en una entrevista con LA NACION.

Torres hizo equilibrio en la interna nacional de la principal coalición opositora. Se reunió por separado con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrrich. Aunque los logró unir en el escenario. “Insisto en que el símbolo de la foto de ayer es importante y ojalá que a nivel nacional podamos tener un búnker unificado. Creo que sería un buen gesto”, dijo el chubutense en un intento de mostrar moderación y cordialidad en una interna que está caliente.

–¿Cómo vivió la noche de la elección?

–Fue muy intensa. Estábamos confiados de que el resultado iba a ser positivo, pero quisimos ser respetuosos de los datos oficiales. Lamentablemente es un sistema arcaico que no puede digitalizar a tiempo las actas. Hubo una intencionalidad de dilatarlo, junto a esa maniobra de salir a decir que habían ganado por 800 votos, a propósito para empañar nuestro triunfo. Un poco más de lo que estamos acostumbrados en Chubut y que hay que terminar. Pero reconozco que también le dio una épica particular.

– Sin embargo, Juan Pablo Luque reconoció hoy la derrota y lo felicitó a través de su cuenta de Twitter. ¿Lo llamó?

–No pude. Voy a hablar en el transcurso de la tarde. Nos mandamos mensajes igual que con el gobernador [Mariano Arcioni], con el que me estaré reuniendo. Va a ser de manera informal, pero tuvimos una conversación por teléfono. Es importante en Chubut tener una transición ordenada dada la crítica situación económica y financiera. Tenemos que tener las herramientas legislativas previo a la asunción para poder empezar a dar esa negociación. Yo soy optimista porque en el transcurso de la campaña todos los candidatos coincidimos en la necesidad de anticiparnos a lo que puede ser una situación muy compleja en el caso de que no se renegocie a tiempo esa deuda, de 650 millones de dólares, pero con vencimientos muy cerca de asunción.

Ignacio Torres, después del triunfo, en la entrevista con LA NACION en las calles de Trelew; dijo que habló por teléfono con Mauricio Macri Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

– Hay versiones que circulan que dicen que Horacio Rodríguez Larreta quiere hacer una foto de los gobernadores electos de JxC, como Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), así como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que competirá en las elecciones generales. ¿Lo llamaron?

–No estoy al tanto. No me llamaron. Me voy a reunir con Rogelio Frigerio -precandidato a gobernador de Entre Ríos- por una cuestión de cercanía. También hablé con “Rolo” [Rolando] Figueroa -gobernador electo de Neuquén-. Yo creo que antes de esa imagen se va a gestar una foto de unidad de gobernadores patagónicos, incluso de otros espacios. Yo hablo con Alberto Weretilneck, es colega en el Senado, coincidimos en muchas cuestiones que hacen al federalismo, Rolo seguro también y la idea es fortalecer la discusión política para lo que viene a nivel nacional. En términos del frente de JxC, yo creo que la imagen de unidad de ayer tiene mucha fuerza y no me gustaría que se opaque esa foto.

–¿Cuáles son las medidas que les gustaría impulsar como bloque de gobernadores patagónicos?

–Tenemos un problema serio de competitividad. Cualquier empresa que quiera radicarse en la Patagonia tiene alrededor de un 25% más de costo operativo que en cualquier otra región. Y después hay asimetrías que hay que corregir y que tienen que ver con la coparticipación federal. Esas son discusiones muy complejas. Todos los candidatos a presidente hablan de rediscutir la participación, pero en realidad hace muchos años que debería haberse cumplido con la constitución y que haya una ley de coparticipación y sin embargo no se hizo. Es muy difícil tener la unanimidad de todos los gobernadores y todas las legislaturas que adhieran. Sin embargo, creemos que hay otros mecanismos para compensar este desfase. Creemos que una reparación histórica a través de obras de infraestructura después de tantos años, para Chubut es necesaria. Son proyectos necesarios para la matriz energética nacional, como puertos de aguas profundas, en una argentina que necesita divisas para exportar.

"Ojalá que a nivel nacional podamos tener un búker unificado. Creo que sería un buen gesto", pidió Ignacio Torres, el ganador en la elección de Chubut Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

–Estuvo corriendo de un lado para el otro ayer, ¿por qué no pudo lograr un café con Bullrich y Larreta en conjunto?

–Logré el abrazo en el escenario. Por el café previo, lo hablé con los dos y estuvieron de acuerdo de hacerlo así por separado. Yo creo que a veces las segundas o terceras líneas se sobregiran mucho más que los candidatos en la discusión de linterna. Yo creo que nuestra interna tiene que vivirse de una manera sana y salir de la chicana inconducente. Por eso insisto en que el símbolo de la foto de ayer es importante y ojalá que a nivel nacional podamos tener un búnker unificado. Creo que sería un buen gesto.

–¿Cuáles cree que son los desafíos por delante?

–Generacionalmente ahora hay un nuevo desafío. Primero asumir la responsabilidad de trazar una agenda de desarrollo, independientemente de los partidismos, y llevarla adelante a largo plazo. En eso, tanto Luque como Sastre, como otros actores importantes de la provincia, vamos a poder tener mucho más aceitado el diálogo que con otras generaciones políticas que era más una batalla campal. La política no es una guerra sino que es mejorarle la calidad de vida a la gente.

–¿Mauricio Macri lo llamó?

–Sí, me dijo que estaba muy feliz. Él siempre siguió muy de cerca la elección de Chubut aunque estuviese en el exterior y con más de cinco horas de diferencia.