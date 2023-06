Elecciones en Córdoba: apenas iniciado el conteo definitivo, Luis Juez reconoció la victoria de Martín Llaryora

escuchar

CÓRDOBA.- A 72 horas de terminada la elección de gobernador en Córdoba, y después de haber pedido que “abran las urnas” y acusado de “tramposos” a los dirigentes de Hacemos por Córdoba, Luis Juez el candidato de Juntos por el Cambio (JxC), reconoció por primera vez, abiertamente, el triunfo de Martín Llaryora.

El lunes cuando Juez ya había deslizado que iría a saludar al gobernador electo, Llaryora sostuvo que “por supuesto” que lo recibirá. “Hay un tema que nosotros vemos: vamos a estar objetando actas, que tiene que ver algunas el escáner no lo tomó, pero ellos ya saben cuáles son los resultados reales”, indicó. A LN+ le subrayó “Juez hoy dice una cosa y mañana otra, nosotros ya estamos acostumbrados”.

“Ya pasó, ya está, no tengo esperanza de que pueda revertirla”, afirmó. Adelantó “seguro la semana que viene” irá a “saludar” a Llaryora. En diálogo con La Red agregó que lo hará “cuando la Justicia haga las cosas como corresponde”. Este miércoles comenzó el escrutinio definitivo de la elección y se inició con el 5% de las mesas no cargadas, ya que el provisorio se cerró con 94,9% de los votos contados.

“Los tipos no pueden armar una elección, no hay forma que no ganen con trampa. Yo soy un jugador amateur, pero respeto las reglas de juego. En el 2007 se les cortó la luz, ahora se le cortó la conectividad. Siguen las mismas mañas, después queremos que la gente vaya a votar con ganas”, insistió. La del domingo fue la tercera vez en que Juez se presentó como candidato a gobernador; actualmente es senador, banca que ocupó cuando aun le quedaban dos años como diputado nacional.

Martín Llaryora disertó ayer en la Bolsa de Comercio de Córdoba ya como gobernador electo. Twitter

También dijo estar “decepcionado” con el sistema político actual: “En este país no se discuten ideas, gana el que tiene más aparato político”. La candidatura de Juez fue apoyada por todos los referentes nacionales de JxC aunque faltando tres semanas para el cierre de la campaña Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales invitaron al gobernador Juan Schiaretti a sumarse a las PASO de la alianza.

Ese hecho levantó la temperatura de una campaña de baja intensidad. Juez viajó a Buenos Aires a plantearle a la Mesa Nacional de JxC su rechazo a esa propuesta e incluso quedó al lado de Patricia Bullrich, cuando había sido más cercano a Rodríguez Larreta. La precandidata a presidenta vino el domingo a acompañarlo en el búnker mientras se esperaban los resultados.

Ayer el vicegobernador Manuel Calvo, jefe de campaña de Llaryora, planteó que con 417 actas aportadas por sus fiscales y no cargadas llegaron al 99,5% del escrutinio y Llaryora “ganó por 62.368 votos”.

Hoy, en la Unicameral cordobesa, el bloque Juntos UCR impulsó un proyecto de resolución para crear una comisión de investigación parlamentaria para “dilucidar las gravísimas irregularidades surgidas de la contratación de la empresa Ocasa, responsable del control, fiscalización y carga” de la elección provincial. También pidió analizar si esos problemas pueden derivar en un jury de enjuiciamiento contra la jueza electoral, Marta Elena Vidal y el resto de la Junta Electoral.

Por los atrasos en el recuento de votos, el Tribunal Superior de Justicia ya dispuso investigar lo que se denunció como “problemas de conectividad”. La elección municipal de la ciudad de Córdoba, el próximo 23 de julio, tendrá otro sistema. No se usará el Turing que se contrató para la provincial.