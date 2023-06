Elecciones en Córdoba: mientras Juez pide que “abran” las urnas, Llaryora muestra que ganó por más de 60 mil votos

escuchar

CÓRDOBA.- Este miércoles por la mañana -como ya se había anunciado- comienza el escrutinio definitivo de la elección a gobernador de Córdoba. Unas horas antes, el candidato Luis Juez, perdedor por tres puntos según el conteo provisional, pidió que “se abran las urnas” y que se lean las “actas correspondientes”. El oficialista Martín Llaryora le respondió que “quiere demorar la confirmación de la derrota”.

El frente oficialista Hacemos Unidos por Córdoba afirmó que si al resultado provisorio se le agregan 417 actas cargadas por la fuerza y no contabilizadas por la Justicia Electoral, la diferencia se amplía a 62.368 votos.

En sus redes sociales, el postulante de Juntos por el Cambio (JxC) planteó: “Solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial y la única forma de encontarla es dentro de las urnas”. Desde el domingo a la noche, aunque sútilmente reconoce su derrota, Juez hace diversas denuncias a través de los medios y califica de “tramposos” a los dirigentes del oficialismo. El pedido de “abrir las urnas” da a entender que sospecha de “fraude”, aunque siempre afirmó que tenían fiscales en todas las escuelas.

Problemas con la conectividad demoraron significativamente el escrutinio el domingo cuando se utilizó el sistema turing para el recuento de votos, un servicio prestado por Ocasa. El Superior Tribunal de Justicia ordenó una investigación administrativa. El escrutinio provisorio se cerró a las 6:20 del lunes con el 94,9% de las mesas escrutadas; el resultado que arrojó fue de 822.057 votos (42,7%) para Llaryora y 764.406 (39,7%) para Juez.

Llaryora insiste en que “a medida que vayan contando, la diferencia se agrandará a nuestro favor. Saben que perdieron y lo único que quieren hacer es demorar la confirmación de una derrota. Es su estrategia, la de siempre”. Sostiene que los “más perjudicados” por los problemas que demoraron el escrutinio “somos todos los cordobeses, y después yo, que gané la elección y ahora tengo que comerme esta manganeta”.

Sobre las acusaciones que Juez hizo en LN+ respecto a que el oficialismo “repartía colchones, frazadas, subsidios a los discapacitados, un bono de 160 mil pesos, droga. Droga, droga”, el gobernador electo contestó: “Que vaya a la justicia y denuncie, si él dijo que conocía narcotraficantes, si él ha defendido a narcotraficantes porque es abogado penalista y dijo que los conoce, yo no los conozco. Cuando he perdido siempre lo reconocí, él pierde y la excusa siempre son los votos”.

En el medio de este cruces, el gobernador Juan Schiaretti optó por no hacer declaraciones. Eligió, en cambio, una “carta abierta” a los argentinos en el marco de su precandidatura presidencial. “Sostengo que la salida no es ni puede ser profundizar esta lógica del antagonismo, la impotencia y la autodestrucción. La salida no son los extremismos”, subraya en el texto difundido a través de sus redes sociales.

En el texto, titulado “Pudimos en Córdoba, podemos en Argentina”, no hace referencia a la elección provincial; en su círculo íntimo aseguran que recién hablará recién cuando estén los resultados definitivos.