Elecciones en la Ciudad: el aviso de Lospennato a los porteños antes de la veda electoral

Apenas minutos antes de las 8 de la mañana de este viernes, horario en que comenzó la veda electoral para las elecciones porteñas del domingo, la candidata de Pro, Silvia Lospennato, envió un aviso a los porteños en sus últimos esfuerzos para intentar convencerlos de que voten a Pro.

En sus expresiones, la apuesta de los Macri remarcó la necesidad de mantener la obra pública, la educación y la salud en la Ciudad, con el equipo de Pro, e intentó resaltar contradicciones con sus principales opositores: dijo que Manuel Adorni, de los libertarios, no presentó propuestas; que Leandro Santoro es el kirchnerismo y que sería “muy malo” que ganara; y que Horacio Rodríguez Larreta decidió irse del partido, por lo que “Pro es amarillo” y él es “verde”.

“El domingo está la posibilidad de que concentremos el voto en Pro y le ganemos al kirchnerismo”, arengó Lospennato en Radio Mitre, para mostrarse como la verdadera opción ante Santoro, que aparece primero en las encuestas.

Dijo también la candidata del oficialismo local que a ella sí le interesa estar en la Legislatura, que tiene propuestas y que no está “usando esta elección” para después apostar por un cargo mayor. Fue ahí que avisó al electorado: “Con humildad les pido que en serio nos defendamos, porque después nos arrepentimos. Después no cuidamos nuestra ciudad y nos arrepentimos cuando empiezan los recortes, cuando te quedás sin inversión en educación, cuando ya no se hacen obras públicas, cuando los kirchneristas no te permiten aumentar las penas o te descontrolan la ciudad, fomentan el desorden público porque defienden a los trapitos y a los manteros. Después lo vamos a padecer. Porque ni [Javier] Milei, ni Cristina [Kirchner], ni [Jorge] Macri se van a sentar en esa banca, nos vamos a sentar o Santoro y la lista kirchnerista; o Adorni con una lista y propuestas que nadie conoce porque habla de temas nacionales y no de la Ciudad; o me voy a sentar yo y mi compromiso es ocuparme todos los días”.

Mientras, Lospennato criticó a Rodríguez Larreta, su exjefe político y con quien fue atada a la boleta para ingresar a la Cámara de Diputados en 2023. “Estoy en Pro, él decidió irse, yo soy parte de esta gestión con la experiencia y los errores, con lo que hemos corregido. Se fue de Pro por razones estrictamente personales, por motivaciones personales, y tiene derecho a seguir su proyecto político. Tiene una boleta verde. Pro es amarillo y Larreta es verde”, diferenció, en relación con los colores de cada partido y con la forma en que se verán presentados en la máquina electrónica con la que se vota en la Capital.

Opinó además Lospennato que sería “muy malo” que gane Santoro el domingo y que eso se puede evitar si la oposición al kirchnerismo no dispersa el voto. “Si los porteños, aún sabiendo que hay cosas para mejorar, sostenemos el voto unido, creo que podemos defender la ciudad del kirchnerismo. No queremos al kirchnerismo en la Ciudad, no nos representa, tiene una forma de ver la vida y de resolver los problemas totalmente diferente“, comentó e insistió: ”Tenemos que defendernos del kirchnerismo y la única lista que puede hacerlo es la lista amarilla de Pro“.

