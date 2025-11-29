Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri

La diputada nacional de Pro Silvia Lospennato cerró finalmente la incógnita sobre su futuro político: confirmó que dejará la Cámara baja y asumirá su banca en la Legislatura porteña. Se trata de un nuevo revés para la bancada amarilla en el Congreso Nacional -que sufrirá una nueva fuga hacia La Libertad Avanza (LLA) cuando asuma su reemplazante-, pero también de la posible apertura de un nuevo foco de tensión entre los primos Mauricio y Jorge Macri.

“Estoy muy contenta con mi decisión porque es lo que mejor me representa, para una persona que tiene esa agenda de institucionalidad era antinatural [no asumir]. No me hubiera sentido cómoda no haciendo algo que dije”, explicó Lospennato a LA NACION. “No solo era una traición a los votantes, sino también una traición a mí misma”.

La diputada nacional había encabezado la lista de Pro para los comicios porteños de mayo, pero, tras la derrota frente al peronismo y los libertarios y la confirmación de la candidatura testimonial de Manuel Adorni, su jura en el parlamento local comenzó a ponerse en duda. Meses más tarde, la salida de ocho legisladores cercanos a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich hacia LLA sumó mayor presión para evitar su desembarco en la ciudad en una puja entre Jorge Macri -a quien no le convenía sumar una candidatura testimonial a su experiencia como alcalde y titular del partido local- y su primo Mauricio, cuyo peso parlamentario languidece ante el avance de los mileístas.

Con mucha alegría quiero confirmarles que voy a cumplir con mi palabra y a partir del 10 de diciembre voy a honrar cada voto de confianza al PRO desde mi banca en la Legislatura de la Ciudad.



Junto al Presidente del PRO Nacional Mauricio Macri y a nuestro Jefe de Gobierno Jorge…

Es que el reemplazo de Lospennato en la Cámara baja será la bullrichista Lorena Petrovich, quien ya anticipó que se plegará a la bancada violeta. Así, junto al reciente pase de Alejandro Bongiovanni, el Pro acumulará un total de diez fugas en Diputados. Es un duro golpe -que tras varios meses de idas y vueltas, terminó de confirmarse este fin de semana- al plan del expresidente Mauricio Macri de blindar el bloque que conduce Cristian Ritondo y reconstruir la identidad del partido amarillo alejado del oficialismo nacional.

Si bien no deja de reconocer el perjuicio derivado de su salida hacia la ciudad, la diputada subraya que el anuncio del viernes fue consensuado tanto con el alcalde porteño como con el expresidente. “Yo reconozco el liderazgo de Mauricio, por eso tuvimos conversaciones. A los tres nos dejó conformes la decisión”, sostuvo, aunque aclaró que la intención inicial del exmandatario nacional era que continuara en la Cámara baja.

Además de la nueva fuga parlamentaria, la decisión de Lospennato podría asestarle otro revés al titular de Pro Nacional. Según indicaron distintas fuentes partidarias a LA NACION, la diputada nacional habría pedido ocupar la presidencia del bloque amarillo en el parlamento local. Se trata de un cargo que hoy ocupa su compañero de lista Darío Nieto, principal espada legislativa del expresidente en la ciudad, que podría terminar desplazado en la sesión preparatoria prevista para el 9 de diciembre.

“No sé finalmente qué se decidirá. Entendemos que es una opción que se baraja. No obstante, Darío Nieto viene haciendo un gran trabajo en ese rol, no vemos causal para que se lo remueva”, indicó una fuente de Pro a este medio. “Fue gracias a él, Paola Michielotto y Matías López que la Ciudad logró aprobar la ley de presupuesto”. La ley de leyes porteña 2026 se sancionó el jueves pasado, tras varios traspiés que hicieron peligrar la sesión y una ardua negociación con LLA.

En el entorno de Jorge Macri niegan que Lospennato haya solicitado alguna posición de autoridad como moneda de cambio para dejar el Congreso Nacional. “No hubo condiciones”, afirmaron a LA NACION antes de que se confirmara su asunción. La legisladora electa también desmintió haber pedido la presidencia del bloque, pero aseguró que está a disposición del alcalde con quien tiene “buena sintonía”. “Yo voy a respetar la voluntad del jefe de Gobierno y estoy a su disposición si me elige para ocupar ese rol”, dijo ante la consulta de LA NACION.

Silvia Lospennato junto al alcalde porteño, Jorge Macri, reconoció que el resultado obtenido en las elecciones porteñas no fue el esperado. Fabián Marelli - LA NACION

De todos modos, la elección final de las autoridades quedará en manos de los propios integrantes del bloque y la balanza podría terminar de inclinarse a favor de Nieto. Según estimó una fuente parlamentaria, la postulación de Lospennato podría enfrentar el rechazo de dos legisladores cercanos a Ritondo, con quien la diputada protagonizó una fuerte discusión en el recinto durante el tratamiento de los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. La legisladora electa se había desmarcado de su bloque para votar en contra de la administración de Javier Milei.