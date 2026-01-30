El tenso cruce entre Lospennato y Kreplak por la atención de extranjeros en hospitales: “Si Kicillof necesita un equipo, que avise”

Después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificara en sus redes sociales el cobro de la atención médica a todos los ciudadanos que no tienen DNI argentino, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak le salió al cruce y lo acusó de “definir a quién atender y a quién no”. En esta línea, la legisladora Silvia Lospennato se sumó a la discusión y apuntó contra el funcionario bonaerense, a quien acusó de “desgobernar”.

El cruce comenzó cuando Macri celebró la primera cirugía fetal realizada en un hospital público. Tras un posteo en redes sociales, un usuario le recriminó al mandatario que, con ese anuncio, el gobierno porteño lograría que más extranjeros busquen atenderse en la Ciudad, a lo que respondió: “La época en la que se atendían gratis se terminó. A todos los que no tienen DNI argentino se les cobra y, por primera vez en la historia, los porteños tienen prioridad. Era cuestión de decisión política”.

Así, Kreplak intervino y arremetió contra el jefe de Gobierno: “En la ciudad que tiene todos los hospitales que fueron construidos por Nación para una capital nacional, heredados, que también tiene todos los hospitales nacionales como el Churruca, Militar, Naval, Roffo, Clínicas, entre otros, donde además están todos los hospitales centrales de las obras sociales nacionales —aunque sus afiliados no vivan allí—, y a la que entran más de tres millones de personas a trabajar y dejar ganancias, el intendente tiene la mezquindad de definir a quién atender y a quién no. Qué vida vale y cuál no“. “De quien nadie esperaba nada, nada está haciendo”, reclamó luego.

El mensaje de Lospennato a Kreplak

En tanto, Lospennato se metió en la pelea y apuntó contra la gestión del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires en materia de salud. “Si el gobernador Axel Kicillof necesita que el Pro de la Ciudad le mande un buen equipo para gestionar la salud de los bonaerenses, que nos avise. Caso contrario, haga bien su trabajo y no pretenda que Jorge Macri le resuelva sus problemas", cuestionó.

Además sintetizó: “Quienes no le dan valor a la vida de los bonaerenses son los que desgobiernan hace años la provincia y no les garantizan ni seguridad ni salud ni educación de calidad“.

Tras el cruce por los hospitales porteños, Kreplak anunció minutos más tarde que el gobierno bonaerense instalará en cada establecimiento hospitalario puntos de orientación unificados que ayudarán a cada usuario a saber cómo transitar dentro de cada uno.

“Estamos transformando el modelo de atención hospitalaria”, señaló y sumó: “En los mas de 100 hospitales ya estamos implementando un modelo de cuidados progresivos, donde cada uno se organiza alrededor de la necesidad de cuidado del usuario y no al revés“.

Jorge Macri dijo que la Ciudad no atenderá gratis a extranjeros Fabián Marelli

La Ciudad desalojó un edificio que estaba usurpado hace 40 años y era propiedad del Conicet

Tal como informó LA NACION, tras un operativo en el barrio de San Nicolás, el gobierno porteño desalojó un edificio histórico, ubicado en la calle Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao, que originalmente pertenecía a Nación y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Los vecinos de la zona habían denunciado numerosos hechos de inseguridad y ruidos molestos por la ocupación, que llevaba más de 40 años.

Según informaron desde la Policía de la Ciudad, el inmueble se encontraba en estado de descuido y abandono, y los efectivos hallaron banderas y estandartes de agrupaciones políticas.

En total, ya son 568 las propiedades usurpadas recuperadas por el gobierno porteño. Al respecto, Jorge Macri celebró el operativo y advirtió: "Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo. En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio“.