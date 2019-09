Quién es Rodolfo Suarez, el futuro gobernador de Mendoza

Suárez celebró su triunfo junto a Cornejo, el actual gobernador Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- Rodolfo "Rody" Suarez es abogado, tiene 56 años y jamás soñó convertirse en el gobernador de Mendoza. Fue el reconocido dirigente Víctor "Viti" Fayad, su amigo y mentor, ya fallecido, quien hace un par de décadas lo tentó para incursionar en política y a quien le estará por siempre agradecido. De hecho le contó a LA NACION, con lágrimas en los ojos, que periódicamente le lleva flores al cementerio. Lo mismo hizo el viernes: fue hasta su tumba para sentir más de cerca su apoyo, camino a las elecciones.

"Nunca soñé con todo esto. Es aspiracional y me gusta producir transformaciones. Mi relación de amistad con el 'Viti' me llevó a todo lo que estoy viviendo. Él hubiera sido un gran gobernador. De él aprendí la capacidad de gestión y de conducir equipos; llevarse bien con todos y no pelearse con nadie, porque hay que hablar. Fue un gran innovador en la política local", contó Suarez a este medio.

Pasó de ser abogado y asesor legislativo a apoderado general de la ciudad de Mendoza, secretario de Gobierno de la comuna, asesor, concejal, presidente del Concejo y hasta intendente, tras la muerte de Fayad, su padre político, en agosto del 2014. Luego, en 2015, fue elegido en las urnas para continuar en el cargo.

Viene del Valle de Uco, de la comuna de San Carlos como el gobernador Alfredo Cornejo, quien lo eligió para sucederlo. Es hijo de Ulpiano Suarez y Lilia Reynoso y el más chico de cuatro hermanos. Pertenece a una familia de larga trayectoria en la política. De esta manera, sus dos abuelos fueron intendentes de esa comuna: Ricardo Reynoso (PJ) y Ulpiano Suarez (UCR). Su padre, Ulpiano, fue presidente de la Cámara de Diputados, con quien militó activamente en los albores de la democracia. Ulpiano también se llama su sobrino, actual funcionario de Cornejo y su posible sucesor en Capital.

Suarez está casado en segundas nupcias con Fabiana Calleja. Tiene cuatro hijos: Gastón, Valentín, Sofía y Facundo. También tiene un nieto. Su postura ante el aborto es "salvar las dos vidas". El actual cacique y titular de la UCR provincial concluyó en 1991 su estudios de Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba.