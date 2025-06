Elecciones en Mendoza: se enfrió el acuerdo entre Milei y Cornejo tras el estallido de la interna radical

MENDOZA.- La bomba que explotó en el seno del radicalismo mendocino sigue con su efecto expansivo. Así, la pelea por el armado de las listas entre el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, en el congreso extraordinario partidario de fines de mayo, puso un freno al tan mentado acuerdo del oficialismo provincial con La Libertad Avanza (LLA), rumbo a los comicios de octubre. Por tal motivo, queda en suspenso si Mendoza unificará o desdoblará las elecciones locales, mientras los ciudadanos se preguntan cómo y cuándo votarán. En tanto, estas pujas dejan en claro que ya se están jugando las fichas hacia la sucesión de 2027, incluido el armado de listas para la Legislatura local, más allá de si Petri será o no candidato a diputado nacional en las votaciones de octubre.

Diferentes consultas realizadas por LA NACIÓN a importantes fuentes del oficialismo mendocino, a dirigentes liberales y a otros con llegada directa a la Casa Rosada dan cuentas del momento difícil que atraviesa el pretendido pacto electoral, aunque no está descartado que se puede reencauzar en las próximas semanas.

Así las cosas, la reciente pero tardía designación de Cornejo al frente del grupo de gobernadores en el Consejo de Mayo o el inminente tratamiento en la Legislatura de la suspensión de las PASO provinciales, como instancia previa para unificar con los comicios nacionales, no indican que la alianza entre Cambia Mendoza y LLA está en un momento de resolución positiva.

Por el contrario, la puja interna en el seno de la UCR local por la elección de los candidatos nacionales frenó todo impulso que se había logrado.

“Cero avance; cero novedades. No hay ninguna decisión tomada sobre unificación o acuerdo. Está todo freezado. Petri está con todo el apoyo nacional y envalentonado”, reconoció a LA NACIÓN una alta fuente de la UCR mendocina, quien también dejó abierta una luz de esperanza hacia un acuerdo que beneficie a todos los correligionarios: “Es muy raro que estando tan rota la relación o fría, haya aparecido esta designación de Milei para que Cornejo sea la voz de los gobernadores”. Asimismo, otro dirigente del centenario partido con interés especial en la contienda que se vive por estos días puso sobre la mesa los sentimientos que reinan en el radicalismo mendocino ante el avance de los libertarios en todo el país, sobre todo luego del triunfo en la capital salteño y, principalmente, tras la victoria de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires.

“Si es por convicciones de Cornejo, a él le encantaría patear el tablero y decirle chau al acuerdo. Sin embargo, lo tiene muy mal el escenario donde puede perder. Tiene pánico de perder una elección. Hay que ver qué pesa más, si el miedo a perder con Milei y hasta el riesgo de que Petri gane en ese escenario, o las convicciones y armar un frente a lo cuyano”, soltó el referente radical de peso en la provincia cuyana.

Tras el faltazo de Petri al congreso partidario, por el rechazo a su propuesta de formar una “comisión compartida” que elija a los candidatos, se avanzó con el plan afín a lo que pretendía el gobernador, que tiene mayoría de congresales: los postulantes radicales se definirán a través de un Colegio Electoral partidario, en agosto. “El gobernador ha estado días atrás en Buenos Aires, pero no hubo grandes avances. Si hubiese estado cerrada la alianza de ninguna manera Petri venía a hacer lo que hizo”, sumó otra fuente.

Por su parte, entre quienes son parte del oficialismo y comulgan cada vez más con las ideas de LLA, también se mostraron preocupados por el nulo avance de los últimos días en el acuerdo rumbo a las votaciones legislativas del 26 de octubre. “Es verdad que no hay novedades sobre la alianza, y no terminamos de comprender qué quiere hacer Petri. Se han frenado un poco las definiciones pero esperamos que en las próximas jornadas se pueda avanzar”, expuso la fuente.

De igual modo, todavía hay tiempo para que la situación se recomponga, aunque hay voces disidentes dentro y fuera del elenco gobernante que empiezan a reclamar por la indefinición del gobernador hacia la ciudadanía para saber cómo será el cronograma electoral. “No se puede naturalizar todo esto; los mendocinos ya deberían saber cuándo irán a las urnas; acá es todo especulación política”, aportó un referente de la oposición.

El gobernador tiene hasta el 18 de julio para tomar una decisión: suspender las PASO locales y unificar las elecciones provinciales con las nacionales, o bien, dar de baja también las Primarias, como todo indica, y realizar los comicios provinciales, de acuerdo con la ley local, recién en abril del 2026. De optar por esta última alternativa indicaría que el acuerdo con Milei voló por los aires.

Luis Petri encontró resistencias en la UCR mendocina Ricardo Pristupluk

Lo que pasó días atrás en el congreso partidario fue la muestra más clara de la tensión que reina en la UCR. “Nadie sabe qué va a pasar. Es posible que Petri esté buscando la excusa para pegar el portazo e irse. Quizás esperaba que el partido lo expulse, y no le hicieron ese juego. Está haciendo el show para irse. No es una casualidad lo que pasó, creemos que fue premeditado: venir a romper el radicalismo por mandato de LLA”, comentó un referente del radicalismo local, en coincidencia con otro dirigente anticornejista, que sumó: “La jugada de Petri, que tendría el impulso de Santiago Caputo, sería por ahora, meter presión para asomar con fuerza, para avisar que tiene que tener un lugar de peso en las candidaturas, sabiendo que Cornejo tiene más congresales para decidir. Esto es, negociar por algo importante en las listas, sino rompo”.

Otra fuente, con llegada directa al Presidente, con quien habla de manera asidua, da cuenta de que la relación Milei-Cornejo está, por ahora, en el congelador, y que es una tarea que busca destrabar más el entorno de Karina y los Menem. “Nadie sabe aún que va a pasar. El acuerdo no sólo no está cerrado sino que está complicado. Está desesperado Cornejo, pero es vergonzoso naturalizar que los mendocinos no sepan aun cuándo votan”, aportó.

Por último, entre las fuentes consultadas, quedó una puerta abierta, de toda la convulsión de las últimas jornadas. “Petri lo que hace es especular hasta último minuto, por dos motivos: si a Milei le va mal como a Macri en el 2017, sabe que luego puede ser también el candidato de Cornejo en el 2027. Por eso, aun duda de romper con el gobernador”, cerró una fuente de peso en la discusión interna mendocina.