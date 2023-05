Elecciones en Santa Cruz: Juntos por el Cambio promueve una frente amplio con el sindicalista Vidal para enfrentar al kirchnerismo

escuchar

EL CALAFATE.- El senador nacional Eduardo Costa (Cambiemos) impulsa un amplio acuerdo político de la oposición y convocó al diputado nacional Claudio Vidal a ser parte de una fórmula que enfrente al kirchnerismo en las próximas elecciones provinciales convocadas por la gobernadora Alicia Kirchner la semana pasada para el 13 de agosto.

Costa, el líder de Juntos por el Cambio en la provincia, promueve la candidatura de la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) para la gobernación y propone que la fórmula la complete Vidal, sindicalista petrolero que en 2019 fue parte del Frente de Todos y en 2021 consiguió con su partido, Somos Energía para Renovar Santa Cruz, SER, un peldaño en el congreso nacional.

“ La sociedad está en un momento de crisis y de dolor, queremos ampliar con el SER, proponemos la fórmula Reyes-Vidal, eso sería asegurar el cambio ”, afirmó ayer Costa, que es empresario de la construcción, en declaraciones a la FM Tiempo de Río Gallegos. Costa se postuló cuatro veces a la gobernación, pero nunca pudo lograrlo. En 2015 fue el candidato más votado, pero por la vigencia de la ley lemas asumió Alicia Kirchner. Esta vez no será candidato, según confirman a este medio de su entorno en tanto que estará enfocado en el armado electoral de JxC en la provincia y acompañar a Reyes.

Costa acompañó ayer a Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Pro, en una recorrida por el norte santacruceño que realizó junto a todos los referentes del espacio en las localidades de Pico Truncado y Caleta Olivia, entre los que estuvieron Roxana Reyes y el periodista Mario Markic.

La diputada nacional Roxana Reyes aspira a ser gobernadora de Santa Cruz

Desde un acto Bullrich cuestionó a Alicia Kirchner por no resolverle largo conflicto docente en Santa Cruz. “ ¿Cómo no sale gobernadora y dice vamos a tener clases?” se preguntó Bullrich desde el local partidario donde recordó que en Santa Cruz desde el inicio lectivo ya se perdieron más de 30 días por paro docente. En tanto que en sintonía con los dichos de Costa mencionó la importancia de mantener la unidad en JxC, situación que no pudo lograr en Tierra del Fuego y el candidato de la coalición quedó en cuarto lugar.

De acuerdo a los resultados electorales de 2021 hoy en Santa Cruz hay tres fuerzas con caudal político, el kirchnerismo, Cambiemos y el SER de Vidal que nació en el corazón del gremio petrolero y también llevó para su orilla a radicales y peronistas marginales.

En la elección de medio término, de las tres bancas nacionales en juego, se repartió una cada partido: Ganó Reyes con el 35,05%, Vidal quedó segundo con 28,27% y se impuso por casi un punto al kirchnerismo por 27,53% de los votos. Costa asegura que de conformaron la dupla Reyes-Vidal, la sumatoria de ambos porcentajes garantizaría el triunfo opositor apoyado en los votos del sindicalista.

Vidal, el gran elector

Con el resultado de esas elecciones en la mano, y la instalación de su figura en la provincia a partir de las acciones que lleva a través del sindicato petrolero – la última fue la inauguración de un feed lot para abastecer de carne a la proveeduría de la mutual del sindicato Vidal- se convirtió en el gran elector en Santa Cruz. Desde el sector del sindicalista no descartan que sea candidato a gobernador por su propio partido fuera de toda alianza.

Jorge "Loma" Ávila, de Chubut y Claudio Vidal de Santa Cruz, los dos dirigentes petroleros de la Patagonia que se mostraron juntos y mantienen fluidos contactos con Juntos por el Cambio.

Vidal endureció su discurso contra el kirchnerismo en los últimos días. “Todo lo que querríamos hacer tiene que ver con la educación, necesitamos preparar a los jóvenes que van a sacar a esta provincia adelante, la educación es clave, la educación en cualquier lugar del mundo es la base fundamental de cualquier sociedad, en Santa Cruz van en contramano”, aseguró en una dura crítica al Gobierno que mantiene sin resolver el conflicto docente.

Santa Cruz votará con la vigencia de la ley de lemas, este sistema permite que varios candidatos a un mismo cargo, -aún con visiones enfrentadas- compitan dentro de un mismo partido político. Todos los votos se suman y se impone el que más votos junte dentro del lema. Y se puede dar la paradoja que el voto termine sumando para el candidato que el elector no votó. No gana el candidato más votado individualmente, sino el que sumó más votos dentro de su lema.

En 2019, cuando Alicia Kirchner renovó en la gobernación, Vidal y el intendente de El Calafate, Javier Belloni, le aportaron sus votos. La noche del triunfo de la hermana de Kirchner no hubo ni acto ni foto conjunta. Apenas algún agradecimiento tibio por los votos aportados. Vidal no quiso repetir esa postal y en 2021, compitió por fuera del kirchnerismo, ganó la banca para diputado nacional, logrando así bloque propio en la Cámara baja.

Costa propuso públicamente una fórmula Reyes-Vidal, sin embargo hasta el momento el petrolero no se ha pronunciado si aceptaría ir en una fórmula de vicegobernador.