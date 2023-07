Elecciones en Santa Fe: Amalia Granata se posicionó y salió segunda después de Omar Perotti

escuchar

La categoría a diputados provinciales dio sorpresas en las elecciones de Santa Fe. Quien se impuso en cantidad de votos, pese a una gestión atravesada sobre todo por la violencia del narcotráfico, fue el actual gobernador Omar Perotti, que no podía reelegir su cargo ejecutivo. Y segunda salió la periodista Amalia Granata, que además no tenía interna en su espacio y así se encamina a renovar su banca en la Legislatura de cara a las generales. “Miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política”, celebró la también modelo, que se quejó porque “la subestiman”. En tanto, en tercer puesto se ubicó la socialista Clara García, que gana de momento la contienda del “frente de frentes” opositor por sobre radicales y de Pro.

Granata -que ya tiene casi cuatro años en su haber dentro de la Cámara baja de la provincia- comenzó su carrera a conseguir cuatro años más, sin participar de ningún partido político grande. En la boleta Unite por la libertad y la dignidad, que encabezó sola, la legisladora obtuvo en estos comicios -con 98,69% de las mesas escrutadas- 176.097 votos. El único que la superó en electores fue Perotti , que sumó 241.218; y debajo de ella se ubicó García, con 150.387 sufragios. Ambos dirigentes tienen mayor experiencia política que la periodista e integran partidos de peso en Santa Fe.

Esto último fue un eje del mensaje que dejó Granata después de conocerse los resultados. “Gracias a todos los que nos acompañaron y confiaron en nosotros. Hoy miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política. Esto recién empieza”, arengó la legisladora, que incluso amplió su base electoral, ya que en 2019 -cuando fue la revelación de la elección y la discusión por la legislación del aborto estaba en pleno auge-, había cosechado 146.665 votos. Ahora, en base al recuento provisorio, alcanzó 29.432 más.

“A los que están desalentados y perdieron las esperanzas por culpa de la casta política. A los que defienden la vida contra los que quieren imponernos una ideología perversa. A los que creen en el cambio, pero no en los líderes que lo proponen. A todos ellos los convocamos a sumarse. Somos un grupo de ciudadanos comunes, personas que vienen del ámbito privado y emprendedores. Hicimos campaña sin pegar un cartel, sin gastos obscenos y sin estructura”, indicó la representante de Somos Vida, que fue hasta las urnas acompañada por su colega Baby Etchecopar y vestida con un saco celeste, del mismo color de su espacio.

“La política tiene que volver a ser sentido común. Tiene que estar más en contacto con la realidad. No puede estar en manos de los mismos de hace 30 años. Ellos nos van a querer ensuciar y atacar. Por eso más que nunca tenemos que unirnos todos los que creemos en los mismos valores. Tenemos claro lo que representamos”, dijo también la dirigente, que aseguró que su espacio propone soluciones “a los temas que la casta política no trata”, como la falta de educación, la pasividad ante la inseguridad, la pobreza, los vulnerables y la situación de los niños que “lamentablemente a la política no le importa porque no votan”.

Para cerrar, remarcó: “Solo cambiando a los mismos de siempre vamos a lograr resultados diferentes”.

Además, Granata se ocupó de responderle a sus detractores y apuntó contra quienes la tildan de ser un “fenómeno” dentro de la dirigencia santafesina. “Me viven subestimando, mi trabajo legislativo de casi cuatro años son las prioridades de la gente, la casta nunca escuchó la realidad de los santafesinos y esto se notó hoy en las urnas (340 proyectos ingresados)”, sostuvo.

