Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, cumplió 18 años: así está hoy

El 23 de abril, Uma, la hija mayor de Cristian “Ogro” Fabbiani y Amalia Granata, celebró sus 18 años de edad. Emocionados por el paso del tiempo y porque su pequeña haya llegado a la mayoría de edad, ambos padres, quienes se separaron a los pocos meses de su nacimiento en 2008, decidieron dedicarle emotivos posteos en redes sociales. Con esto dejaron claro que, a pesar de sus diferencias como pareja, dieron lo mejor de ellos para criar a la niña.

"Felices 18 amor de mi vida @umagranata. Ya sos libre como decís vos. Igual mamá va a estar siempre para cuando en esa libertad necesites un abrazo para reír o llorar. Te amo con mi alma y estoy orgullosa de la mujer en que te convertiste, llena de valores y con un corazón enorme repleto de bondad. Que la vida te dé mucha felicidad; te lo mereces porque sos buena madera. Te amo fuerte Cuchita", escribió Amalia Granata junto a una galería de fotos con los mejores momentos vividos con su hija en estos 18 años.

El emotivo posteo de Amalia Granata a su hija Uma en Instagram (Foto: Instagram @amaliagranata)

Contenta por su dedicatoria, Uma le respondió con cariño: “Te amo má”. A los pocos minutos, Cristian Fabbiani también decidió realizar una publicación similar para su hija en su cuenta de Instagram. En ella le dijo: “Cómo pasa la vida, mi pequeña Uma. Hoy ya en tu cumpleaños número 18. Te deseo que siempre seas feliz en todo lo que te propongas en tu vida. Papá siempre va a estar apoyándote en todas tus decisiones que a vos te hagan feliz”.

El Ogro Fabbiani eligió una foto de la graduación de su hija para dedicarle un bonito mensaje en el día de su cumpleaños número 18 (Foto: Instagram @fabbianiok)

Uma, con futuro ya decidido

A su vez, en su publicación, el actual director técnico del FK Vardar Skopje dio a conocer el gran paso profesional que espera llevar adelante Uma, tras terminar el colegio secundario. “Sé que se viene cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que amás tanto”, expresó, sumando un emoji de un palo de hockey. De esta forma, Uma estaría interesada en unir dos de las grandes pasiones de sus padres, el deporte y la comunicación, en su nueva profesión.

Uma comenzó a estudiar periodismo deportivo, una carrera que combina las dos pasiones de sus padres (Foto: Instagram @fabbianiok)

“Nunca te olvides que sos mi primer amor @umagranata”, cerró diciendo en su posteo, que recibió miles de likes y el comentario tan esperado de su hija, que consistió en un emoji de corazón rojo y unas manitos levantadas en forma de agradecimiento.

Uma Fabbiani visitó los Estados Unidos en la previa a su cumpleaños (Foto: Instagram @fabbianiok)

A través de su cuenta personal de Instagram, Uma también compartió en sus historias las dedicatorias de su gran cantidad de amigos y los pequeños festejos que organizó tanto con sus familiares como con sus grupos de amigas.

La dedicatoria de Leonardo Squarzon a Uma Fabbiani Granata (Foto: Historias de Instagram @leo_squarzon)

Otro de los mensajes más llamativos fue el de Leonardo Squarzon, la actual pareja de Amalia Granata y padre del hermano menor de Uma, Roque. A través de sus historias de Instagram, el empresario compartió una imagen de la adolescente durante su último viaje en familia a los Estados Unidos. “Feliz cumpleaños @umagranata”, la felicitó con cariño Squarzon, mostrando el gran cariño que le tiene.