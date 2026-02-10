Amalia Granata habló sobre el conflicto con la policía en Santa Fe: “Es muy peligroso”

La tensión entre la Policía de Santa Fe y la gestión provincial escaló en las últimas horas tras una protesta frente a la Jefatura de Rosario que derivó en el acuartelamiento de un sector de la fuerza y el pase a disponibilidad de varios uniformados. En este contexto, la diputada Amalia Granata denunció las condiciones laborales de los agentes, salarios insuficientes y puso el foco en la salud mental de los efectivos:

“Esto no es nuevo. No se refleja en los medios provinciales. Están silenciados. Este tema con la policía viene de hace tiempo. Ahora tomó dimensión por la prensa nacional. Celebro que tenga visibilidad para saber lo que está pasando en Rosario y Santa Fe”, afirmó este martes en diálogo con LN+.

Amalia Granata

Y agregó: “Es muy común llegar antes del peaje que está antes de llegar a Santa Fe, ver a la policía haciendo dedo para llevarlos al norte. El tema es salarial y por las condiciones de trabajo. Se sienten maltratados por el gobierno provincial. Ganan muy poco dinero. El sueldo empieza en 800 mil pesos”.

A pesar de que el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que se desempeñen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de los patrulleros, las protestas continúan. Para Granata ese “plus” incrementó el malestar dentro de las filas policiales.

“Fue lo que rebalsó el vaso. Ellos querían un aumento salarial básico. Esta gente viene quejándose hace mucho tiempo y ya no saben qué hacer. La ciudad está desprotegida, ¿pero como reclaman?“, se preguntó.

En esa línea, la diputada advirtió sobre la falta de contención psicológica en las fuerzas policiales. “Un tema que no es menor es la salud mental. Piensen que un policía tiene un arma y si tiene un problema de salud mental no tratado o maltratado es peligrosísimo para él mismo y terceros. Acá también se reclama la cantidad de suicidios que hubo en este último tiempo de gente de la policía y el no acompañamiento”, remarcó.

Y criticó las declaraciones del ministro de seguridad provincial quien había dicho que los efectivos abandonan el tratamiento psicológico. “Lo que a mi me plantean desde adentro de la policía, es que ellos se tienen que pagar su tratamiento psicológico y no tiene los recursos para pagar una terapia semanal”.

“A veces, abandona el tratamiento psicológico justamente por las presiones y amenazas que reciben desde el ejecutivo para que vuelvan a trabajar, reintegrarse”, completó.

En el cierre de la entrevista, Granata reafirmó su respaldo a los efectivos santafesinos y denunció la parálisis legislativa de sus iniciativas: “En mayo de 2025 presenté dos proyectos vinculados a la salud mental de la policía que hoy están ‘cajoneados’. Los escuchamos y los apoyamos absolutamente”, sentenció.