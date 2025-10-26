Elecciones legislativas: Mauricio Macri, otra vez víctima de un video electoral hecho con IA

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un supuesto video donde el expresidente Mauricio Macri llama a votar al partido Provincias Unidas, en lugar de a la Alianza La Libertad Avanza-Pro.

“Urgente. Macri llama a votar a Provincias Unidas por diferencias con el presidente Milei”, asegura un tuit viral. Otro posteo detalla: “El ex presidente y miembro de la mafia, le soltó la mano a Milei y llama a votar a Provincias Unidas. Que el Javo no vea este video. Se viene el brote psicótico del año”.

Sin embargo, es falso: el video que circula está editado con inteligencia artificial (IA). La versión original es un spot de campaña de Macri durante la campaña presidencial de 2015 y en ningún momento menciona a Provincias Unidas. Por lo tanto, no es actual ni tiene relación con las elecciones legislativas 2025. Además, en mayo de 2025, previo a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, circuló otro video falso hecho con IA basado en el mismo spot de 2015.

En la pieza editada que circula, el expresidente de la Nación supuestamente comienza diciendo : “En vísperas de las elecciones quiero comunicarles una decisión difícil. En estos meses, Milei rompió todos los acuerdos que habíamos construido con esfuerzo y diálogo. Eligió la confrontación y el personalismo en lugar del trabajo en equipo”.

Y agrega: “Por eso, tomo la difícil decisión de pedirles que acompañen mañana a Provincias Unidas. El espacio que hoy representa con mayor claridad sus valores, el federalismo, la producción, el trabajo y el futuro”. Pero esto es falso.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso— verificó que el video original en el que se basó el video editado fue publicado el 6 de octubre de 2025 por el canal oficial de Mauricio Macri en YouTube. También fue difundido en sus cuentas de X y Facebook.

Se trata de un spot de campaña protagonizado por Macri cuando era candidato a presidente por Cambiemos, en la previa a la primera vuelta de las elecciones generales de 2015.

Además, en ningún momento del video original Macri “llama a votar” al partido Provincias Unidas, sino que comienza diciendo a cámara: “Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer”.

Y sigue: “No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar, hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC ni con el inflación ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien”.

Finalmente, concluye con la frase: “Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos, porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos”.

Por otro lado, a lo largo de la pieza se pueden ver diferencias en la dentadura de Macri, un rasgo habitual de los contenidos hechos con IA. Por ejemplo, en algunos fragmentos del video los dientes parecen más rectos, mientras que en otros la forma de sus dientes cambia y es más irregular.

El MIT Media Lab, un laboratorio dentro de la Escuela de Arquitectura y Planificación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, aconseja prestar atención a la cara de quien aparece en el video.

Por último, no hay registros de que el video editado haya sido difundido por las cuentas oficiales de Macri o del PRO, o de que el expresidente haya llamado a votar a Provincias Unidas en lugar de a LLA-PRO.

El último 22 de octubre, Macri compartió en su cuenta de X y de Instagram una foto con los candidatos del PRO: Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri. El exmandatario escribió junto a la imagen: “Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia de Buenos Aires votamos la lista LLA+PRO!”.

Los candidatos tienen todo mi apoyo.

El domingo en Capital y Provincia de Buenos Aires votamos la lista LLA+PRO! pic.twitter.com/8shyXFmiog — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 22, 2025

No es la primera vez

Luego de las elecciones legislativas del 18 de mayo de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, otra versión del mismo video viral con la imagen de Macri se viralizó a través de X. Allí, el exmandatario aparece anunciando que “deja la conducción del PRO” para “volver a Boca”, pero, en aquella oportunidad, también se trató de un video hecho con IA. Además, en este caso la propia pieza aclaraba que es un “meme generado con IA”.

En ese mismo contexto, Chequeado y AFP Factual también verificaron otros 2 videos falsos de Mauricio Macri y Silvia Lospennato generados con IA, donde supuestamente el líder del PRO y la candidata a legisladora por ese partido anunciaban la baja de su candidatura para apoyar a Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza.

Previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, circularon 2 videos editados con IA en el que tanto el presidente Javier Milei como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, supuestamente hablan en contra de su propio gobierno.

En los últimos días, circuló un spot de campaña —también editado con IA— donde Javier Milei supuestamente dice “tu discapacitado, tu problema”, pero es falso.

Volver a las fuentes, chequear las cuentas de los involucrados y observar el ecosistema digital son algunos de los consejos útiles para no caer en este tipo de desinformaciones.

____________________________

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina. Contacto: info@chequeado.com.

Autora: Eugenia Leis

Edición: Lucía Gardel (Chequeado)