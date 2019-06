Danza de nombres antes del cierre de las listas

Médicos, escritores, dirigentes deportivos y "youtubers". La lista de referentes "extrapartidarios" que sondean los partidos está nutrida y variada, aunque la principal novedad, en relación con años anteriores, es la irrupción de varias referentes del feminismo.

No todos los contactados confirmaron su participación en las elecciones, pero podría haber sorpresas. El plazo para candidaturas vence este sábado.

Danza de nombres

El espacio de Roberto Lavagna , que tiene como aliados al socialismo y el GEN, fue una de las fuerzas que apostó por sumar extrapartidarios. Margarita Stolbizer , que podría competir como candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, planteó semanas atrás la necesidad de que Consenso Federal incorpore a referentes que no tengan pasado en la política. Y mencionó a Facundo Manes, el titular de Red Solidaria, Juan Carr, o la escritora y guionista Claudia Piñeiro. Pero esas gestiones no prosperaron por diversos motivos.

La posibilidad de que Manes, que estuvo cerca de postularse a diputado nacional de Cambiemos en las legislativas de 2017, sea candidato de la fuerza Lavagna-Juan Manuel Urtubey se frustró. "Ya fue. No está convencido", dijo un dirigente aliado del espacio al tanto de las conversaciones. El futuro del neurólogo y neurocientífico, que regresó esta semana del exterior, es una incógnita. Antes de irse a Inglaterra, planteó que estaría en las filas de un frente que tenga como prioridad combatir la pobreza. Elogió a Lavagna, remarcó que tiene buen vínculo con María Eugenia Vidal y contó que se reunió con el titular del PJ porteño, Víctor Santa María. También conversa con Alberto Fernández .

A Carr lo invitan a sumarse a la actividad partidaria desde hace años. Le ofrecieron ser candidato a vicepresidente, vicegobernador, diputado o ministro. Tiene diálogo con todos, desde Mauricio Macri hasta Cristina Kirchner y el papa Francisco. También conversa con Manes, Marcelo Tinelli , Rodolfo D'Onofrío, Ernesto Sanz, Eduardo "Wado" De Pedro y Leandro Santoro. A los dirigentes que le ofrecen un lugar en sus frentes les responde lo mismo: valora la política, pero no se siente atraído por ocupar un cargo. "Podemos colaborar con un comedor o mil y que nos nominen al Nobel de la Paz. Pero necesitamos que no haya más comedores comunitarios y que los chicos coman en sus casas. Eso es la política, no la solidaridad", resalta.

Piñeiro, activa militante por la legalización del aborto, también recibió ofrecimientos de diferentes espacios. Escuchó algunas propuestas, pero su postura es clara: le interesa la política, pero no pretende involucrarse en la actividad partidaria.

En el espacio de Lavagna y el GEN consideran que la "tercera vía" necesita "radicarse en la sociedad civil". Por estas horas se discutía la posibilidad de que la médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, ocupe el segundo casillero de diputados nacionales en la ciudad, detrás de Marco Lavagna. Nuevamente, se habló de incorporar a Beatriz Sarlo, cercana al socialismo, pero la ensayista no está interesada en competir.

Para intentar captar el voto joven, el equipo de Lavagna anunció que el economista Ramiro Marra, un "youtuber financiero", difundirá videos en las redes sociales para mostrar el "lado B" de la campaña del exministro.

Las sorpresas de Vidal y de Carrió

Desde Juntos por el Cambio confirmaron la postulación a diputada nacional de María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas de la tragedia de Once. Para Rey, que se enteró por los medios que la querían como candidata del oficialismo, es un "honor" la convocatoria. En tanto, la CC-ARI propone a Mónica Frade, abogada de Carrió, para las listas de diputados nacionales. También impulsan a Mariana Stilman, asesora en el Congreso.

En el grupo de los "sin tierra", el periodista Luis Otero -ligado a la UCR- tendrá su debut en 2019: buscará desbancar al intendente kirchnerista de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Entre los "extrapartidarios" que sí van a competir aparecen el presidente de San Lorenzo de Almagro, Matías Lammens , candidato a jefe de gobierno porteño del Frente de Todos. Y el árbitro Néstor Pitana, postulante a diputado nacional por Misiones en el Frente Renovador de la Concordia.

Tinelli y D'Onofrío descartaron por ahora su incursión en la política. El presidente de River Plate mantiene lazos con distintas fuerzas, pero prefiere esperar. Después de lanzar su libro Parar la pelota, continuará con propuestas de "políticas nacionales". Tinelli, en cambio, dijo que "no estaban dadas las condiciones" y mostró su desilusión por el naufragio de Alternativa Federal.

Entretanto, en la ciudad vuelve a sonar el nombre de la periodista Gisela Marziotta entre las alternativas para acompañar a Lammens en la fórmula. Además, mencionan para ese lugar a Carolina Mera, Dora Barrancos y Victoria Montenegro, entre otras.

El Frente Patria Grande, que tiene a Juan Grabois como principal referente, pide un lugar en la lista de legisladores porteños para la militante feminista Ofelia Fernández. En Buenos Aires, impulsan a Natalia Zaracho, que trabajó como cartonera durante la crisis del 2001, eventual postulante a diputada provincial, y al referente barrial Federico Fagioli, para la nómina de diputados nacionales.