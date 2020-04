Elías de Pérez, aceptó las disculpas, pero no quedó conforme

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La senadora nacional por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) le reclamó hoy al ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá , quien ayer la insultó durante una videoconferencia, que "en lugar de enojarse tanto, agilice las gestiones para repatriar a los médicos argentinos que están varados en el exterior".

En diálogo con LA NACION , la legisladora radical se refirió al cruce que mantuvo con el canciller durante una audiencia virtual con los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde se abordó, entre otros temas, la problemática de los argentinos que no pueden regresar al país debido a la cuarentena por el coronavirus.

"En ningún momento traté de agraviar o de chicanear con mi exposición, mucho menos tratándose del canciller a quien en el inicio de mi alocución, tanto a él como a su equipo de trabajo, por haber escuchado y atendido la situación de los cientos de tucumanos que están varados en el mundo por la pandemia", explicó la senadora tucumana.

Elías de Pérez dijo que en la reunión virtual le preguntó a Sola "cómo es posible que Argentina traiga médicos cubanos a trabajar en los hospitales en lugar de darles prioridad a decenas de médicos argentinos, especialmente a muchos que están varados en España, que terminaron de hacer sus residencias y especializaciones, y que quieren regresar al país para ayudar".

Según la parlamentaria opositora, "la respuesta del canciller fue tremenda, porque dijo que el solo hecho ser médicos no significaba que estaban listos para enfrentar esta pandemia y para trabajar en la primera línea en los hospitales".

Elías de Pérez sostuvo que Solá "denostó a los profesionales de la salud y dijo que los médicos argentinos varados en el mundo seguramente quieren volver a nuestro país para trabajar en sus consultorios de San Isidro, lo cual es algo muy grave viniendo del canciller, en una reunión con senadores nacionales".

La representante tucumana en la Cámara Alta dijo que, por la dinámica de la videoconferencia, luego siguieron hablando otros legisladores y abordaron otros temas, como la salida de la Argentina del Mercosur. "Cuando me tocó hablar de nuevo, no quise dejar pasar lo que Solá había dicho de los médicos argentinos, por lo que le remarqué que sus palabras fueron prejuiciosas y defendí a los profesionales argentinos, que están más que preparados para enfrentar esta situación".

Según Elías de Pérez, Solá reaccionó ofuscado por su planteo. "Comenzó a hablar de cómo los malvinenses dicen que se sentirían más cómodos si fueran atendidos por médicos argentinos en lugar de profesionales ingleses y cuando le dije que entonces los traigan de vuelta a esos profesionales, terminó insultándome", expuso.

Tal como informó LA NACION , el canciller, casi murmurando, le dijo "pelotuda" a la senadora Elías de Pérez, quien difundió un video del fuerte cruce con el funcionario kirchnerista en su su cuenta de Twitter (@SilviaEdePerez).

Horas más tarde, Solá le pidió disculpas a la senadora tucumana desde su cuenta en esa red social (@felipe_sola).

A propósito, la senadora de Juntos por el Cambio sostuvo que "las primeras disculpas que realizó Solá no fueron disculpas, sino una justificación". Y agregó: "Dijo que yo tergiversé sus palabras, pero yo no tergiversé nada, porque todos escucharon el insulto; y si hubiese malinterpretado sus dichos, eso para nada justificaría que me haya dicho una grosería".

La parlamentaria radical dijo que luego el ministro de Relaciones Exteriores publicó otro mensaje en tono más conciliador, en el que llamó a la unidad nacional. "Acepto las disculpas del canciller, pero su llamado a la unidad nacional después de haberme insultado y de haber sugerido que yo mentía, no es más que una linda frase", sentenció Elías de Pérez.

La senadora por Tucumán dijo que el canciller "como jefe de la diplomacia argentina, debería entender que en la unidad, cuando alguien opina diferente, debe ser escuchado, no agraviado".

Elías de Pérez planteó que "la reacción de Felipe Solá denota una personalidad que no condice con el importante cargo que ocupa, donde tiene que estar en negociaciones con todo el mundo y en diálogo permanente". Además, opinó que "si así es como el canciller va a resolver las negociaciones con otras naciones y principalmente en el ámbito del Mercosur, con los problemas que hay, la verdad es que como país estamos complicados".

Por último, la senadora de Juntos por el Cambio le pidió al canciller que "en lugar de enojarse tanto, agilice las gestiones para repatriar a los médicos argentinos que están varados en el exterior, porque aman al país y van a trabajar mejor que cualquier profesional extranjero".