La primera resistencia callejera a la reforma laboral de Milei: paro de estatales y vuelven los piqueteros

En lo que representa la primera reacción callejera a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos gremios que tallan en el sector público, activará este martes un paro y se movilizará al Congreso de la Nación. La protesta será principalmente para rechazar la iniciativa oficialista, exigir la reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y para oponerse al nuevo recorte del 10% de la planta que se proyecta para el fin de año.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, jefe nacional de ATE.

La carta que ATE le envió al secretario de Trabajo, Julio Cordero, con una enumeración de reclamos

Entre los principales puntos del borrador de reforma labora que pudo conocer LA NACION, surgen como puntos centrales la flexibilización de las “condiciones y modalidades de trabajo”; la posibilidad de acordar contratos a tiempo parcial; pactar salarios en pesos u otra moneda extranjera, pero también a cambio de alimentos y especias, como también fijarlos por productividad. Además, en la iniciativa figura la creación de un banco de horas y la implementación de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, pero solo en los casos que se acuerde mediante convenio entre las partes. También prevé una reducción en los cálculos indemnizatorios, ya que excluye ítems como vacaciones y aguinaldo del conteo final.

“Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aun con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, argumentó Aguiar.

La protesta de ATE comenzará el martes a las 10.30 y en la Ciudad de Buenos Aires el epicentro del reclamo será el Congreso de la Nación. Coincidiría la movilización con el anuncio oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias para intentar tratar el proyecto de reforma laboral entre el 10 y el 31 de diciembre. ATE se jacta de tener el poder para afectar el normal funcionamiento de hospitales y de 830 municipios en los que tiene representación. Su trascendencia, sin embargo, se diluyó a partir de la fractura de la CTA, en 2011, una disputa interna que sigue vigente a pesar de que hubo avances para la reunificación.

Protocolo de seguridad, a prueba

El protocolo para las movilizaciones será puesto a prueba el martes, cuando se manifiesten, además de los estatales de ATE, diferentes agrupaciones que coinciden en la Unidad Piquetera, donde manda el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), que lidera Alejandro Gramajo.

En paralelo al paro de los estatales, los piqueteros prevén activar cortes sopresa en diferentes puntos y activar ollas populares. La jornada se realizará en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan de lucha para poner un freno a lo que describen como “un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional, según se informó en un comunicado de la Utep.

Alejandro Gramajo, jefe de la Utep, impulsa una jornada de protesta con otras agrupaciones sociales Nicolás Suárez

“No existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por sí sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001 que termino con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”, dijo Gramajo, jefe de la Utep, una agrupación que comenzó a participar de manera informal de las reuniones de la cúpula de la CGT. La central obrera peronista, que tuvo contactos con la oposición para intentar frenar en el Congreso la reforma, no tiene previsto por ahora activar un plan de lucha.

Los impulsores de la protesta sostienen que desde que asumió Milei, se congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores de la economía popular en $78.000. Además, lo desacopló de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ya de por sí es de “extrema indigencia” ($328.400, según la última actualización unilateral por parte del gobierno).