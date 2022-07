Elisa Carrió acusó a Cristina Kirchner de “voltear” a Alberto Fernández: “Es muy difícil sostener esta presidencia sin presidente”

La referente de la oposición y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa “Lilita” Carrió, se refirió este sábado a la interna que se vive dentro del Gobierno entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que, con la salida del ahora exministro de Economía Martín Guzmán, lo que concretó la exmandataria fue un fuerte golpe al jefe de Estado.

“Estamos en el peor de los mundos”, dijo al respecto de la situación económica del país y tras ello justificó su postura al indicar que el panorama “se agravó sustancialmente cuando Cristina voltea finalmente al Presidente, que está pero no es más presidente, desde la renuncia de Guzmán”.

“Es muy difícil sostener esta presidencia sin presidente”, agregó Carrió.

Tras ello, la líder de la CC apuntó al rol de Guzmán en la crisis desatada semanas atrás, con la presentación de su renuncia, y dijo: “¿Cómo iba a solucionar la deuda de los próximos meses si esto estaba trabado por Cristina? Guzmán piensa en su carrera personal, hizo lo que haría cualquier egoísta”.

A continuación, volvió a apuntar contra la figura de la vicepresidenta y la acusó de “alzamiento”. “Faltan pocos hechos para confirmar el delito de alzamiento contra las autoridades; la frase (de Cristina Kirchner) de ‘no voy a revolear ministros’ la conduce en una conducta” en esa dirección.

Al referirse a los objetivos que tiene la exmandataria, Carrió insistió en que lo que busca es impunidad, en medio de las varias denuncias en su contra por corrupción. “Cristina busca la impunidad, que no la va a lograr, pero en el medio hace caer [al Presidente] y licua la posibilidad de una Argentina que transite con no violencia”, afirmó en diálogo con radio Mitre.

Si bien admitió que dentro del Gobierno hay una tregua, que se manifestó en las reuniones que compartieron Alberto y Cristina en los últimos días, tras meses sin encontrarse, la exdiputada remarcó que no alcanza para lograr la estabilidad política. “Estamos en un momento de desgranamiento del poder, la tregua no lo evita. Creo que el Presidente ya simbólicamente se retiró, le han quitado toda mínima capacidad de maniobra. No tiene más [poder], esto es un sistema presidencial es un combo explosivo”.

Noticia en desarrollo