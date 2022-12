Elisa Carrió: “Cristina Kirchner y Mauricio Macri ya fueron”

escuchar

Elisa Carrió planteó reparos a la posibilidad de que Cristina Kirchner y Mauricio Macri puedan presentarse a elecciones en 2023. “ Cristina ya fue, y Macri también ”, afirmó la líder de la Coalición Cívica en declaraciones a LN+. “No pueden ganar en segunda vuelta”, justificó.

Invitada al programa +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio, la dirigente de Juntos por el Cambio analizó el escenario político antes de las elecciones, habló sobre de la oposición y aludió a la grieta. “Todo el que polariza no gana. Cristina y Macri no ganan en segunda vuelta”, expresó.

La dirigente opositora señaló que producto de la evaluación de la opinión pública, “va a haber muchos renunciamientos históricos” de ambos referentes políticos. “Pero en realidad son encuestas”, aseguró.

En relación a Cristina Kirchner, tras la condena en la causa Vialidad, Carrió sostuvo que la vicepresidenta “se tenía que retirar”, de todas formas. Y pronosticó que la exmandataria será beneficiada con la “prisión domiciliaria”, dado que el próximo año cumplirá 70 años.

No obstante, afirmó que se desgastó su vínculo con Mauricio Macri. “No es personal. He trabajado cuatro años con él, pero perdí esa amistad profunda, porque cada uno elige a los amigos que tiene”, indicó. Si bien señaló que “la relación política se mantiene”, hizo hincapié en un límite: “ No lo voy a apoyar ”.

Carrió admitió que trabaja con los equipos técnicos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de cara al próximo año, pero evitó una definición. “No tengo candidato”, expresó.

No obstante, como lo insinuó en otras oportunidades, no descartó por completo la posibilidad de lanzarse a la arena electoral. “Si no hay garantías morales puedo ser candidata”, señaló.

El carácter “fascista” de Cristina

Para Carrió, la titular del Senado es “fascista”, aunque admitió que es complicado definirla. “La vi progresista, pero nunca la vi peronista”, indicó. “Hay personas que se definen más por ellas mismas; quizás por sus problemas de infancia o características personales”, añadió.

La referente opositora le atribuyó a la exmandataria características fascistas. Señaló que el fascismo es en general “un carácter”, una definición que, dijo, es “mucho más que una ideología”.

“Todo trastorno de personalidad finalmente se manifiesta en lo público como un carácter fascista”, agregó Carrió. “[Cristina] no ama la diferencia, no la soporta”, indicó.

Messi

Carrió habló sobre el impacto del título mundial en Qatar y se centró especialmente en la figura del capitán de la Selección, Lionel Messi, más allá del ámbito deportivo. Sostuvo que quería un triunfo de “La Pulga” porque no quería “que lo destruyan”.

Lionel Messi, con el Balón de Oro de Qatar 2022, besa la copa del mundo, en un fotograma del corto que hizo la FIFA para homenajear al campeón del mundo Fifa Plus

“Messi es como un ejemplo, un contraejemplo de lo que puede ser la Argentina. Y acá se vive entre el éxito y el fracaso”, analizó Carrió.

La dirigente sostuvo que, a diferencia de otras personalidades, el capitán de La Scaloneta es “un genio y un ejemplo”. “Es la pelea frente a la adversidad de la vida”, resaltó

