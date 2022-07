Elisa Carrió dijo que el Presidente cometió “un error trágico” al atacar al campo y pidió “evitar la violencia”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró hoy que evalúa con preocupación el devenir de la crisis económica y aseguró que el presidente Alberto Fernández “cometió un error trágico” al advertir que va a “enfrentar” a los productores rurales que no liquidan la cosecha a la espera de un salto devaluatorio.

Carrió se mostró inquieta no solo por la embestida del Presidente contra ese sector de la economía, sino por la protesta convocada para el sábado por un grupo de piqueteros oficialistas frente al predio de La Rural, cuando se realizará el acto inaugural de la muestra anual del campo.

La exdiputada reclamó que las organizaciones sociales Somos-Barrios de Pie, que conduce Daniel Menéndez, y la Corriente Clasista y Combativa, que lidera Juan Carlos Alderete, desistan de movilizarse. Y llamó al campo “a mantener la no violencia” . “Sepan que todo un pueblo los reconoce”, expresó.

“Hay que ser inteligentes. Yo ya no creo en ellos [por el oficialismo]. Nadie cree en ellos, pero al menos que se evite la violencia. No quiero repetir la historia de un país europeo, en el que la violencia de los de arriba generó mucha violencia abajo”, subrayó la líder de la CC.

Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, lamentó que Fernández haya atacado “al único sector que sostiene a la Argentina” frente a la turbulencia económica y financiera. “ El Presidente cometió un error enorme, es algo terrible. El campo está recibiendo una cuarta parte del valor de la cosecha. Aparte de que le están robando con retenciones o el precio oficial del dólar oficial, hay una acusación. Si no entraran los dólares del campo, la Argentina no sería nada”, afirmó la exlegisladora, en diálogo con Radio Mitre.

La líder de la CC sugirió que Fernández debe recapacitar y desactivar la embestida contra los productores rurales. “Que el Presidente haga algo porque la Argentina no puede ser enfrentada”, alertó.

En ese marco, Carrió dijo que la sociedad argentina está “deprimida” por la crisis. “El Presidente ha dicho una frase de la cual no sé cómo vuelve. Es humillar y dañar al que te da de comer”, sostuvo, y les pidió a los sectores del oficialismo que “no provoquen la violencia”.

Por otra parte, la referente de Juntos por el Cambio rechazó la decisión de José Luis Espert (Avanza Libertad) de impulsar un pedido de juicio político por “mal desempeño” contra el Jefe del Estado. “De acuerdo con la Constitución, el Presidente termina su mandato [el 10 de diciembre de 2023] y las elecciones se realizan dos meses antes del recambio. Acá la República y la Constitución se respetan. No es momento de oportunismo político”, puntualizó.

Para Carrió, ese tipo de iniciativas “son inútiles, innecesarias y oportunistas” en un momento de crisis. “Yo solo salí [a hablar] para que el Presidente haga algo, porque la Argentina no puede ser enfrentada. Está muy violentada y humillada, casi diría que está en estado de depresión”, apuntó.

Enseguida, agregó: “Hay un debilitamiento en el corazón de los argentinos. Entonces, no le pueden adicionar la amenaza a la coerción o a la violencia. No hay derecho”.

El viernes pasado, el Presidente prometió “enfrentar” a quienes no liquidan la cosecha por la brecha cambiaria. “La Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita ”, afirmó Fernández, durante un acto en la Casa Rosada. Los dichos de Fernández generaron el rechazo de la oposición y de los dirigentes rurales.

“Siento que cometió un error trágico, en el sentido de irreversible, no se puede tratar así al campo argentino”, remarcó Carrió.

La exdiputada dijo que monitorea día a día la evolución de la situación económica y social desde su casa de Exaltación de la Cruz. “Inmóvil y atenta”, graficó la referente opositora, quien semanas atrás les sugirió a sus socios en Juntos por el Cambio que posterguen la discusión por el armado electoral del año próximo.

“El Gobierno sabe perfectamente que no he sido opositora destructiva. Al contrario, redacté la cláusula para que se pudiera acordar con el Fondo. No critiqué totalmente al Gobierno. Y denuncié los golpes institucionales de Cristina Kirchner contra el propio presidente, pero él ahora ha dicho una frase de la cual no sé cómo vuelve”, señaló.

Elisa Carrió

Pese a que aventuró que el deterioro económico se profundizará durante los próximos días, la líder de la CC le pidió a la ciudadanía que mantenga “la fe” y siga “trabajando”.

“Las circunstancias van a ser cada vez más difíciles. Les pido a todos que sigamos trabajando. He vivido el Rodrigazo o la hiperinflación del 89, y me tocó la del 2001…Somos de una generación a la que nos tocó todo. Y también sabemos que todo pasa. Va a ser terrible, pero todo pasa”, resaltó.

Y añadió: “Hay que seguir trabajando y teniendo fe, para que no se repita porque también como sociedad nos hemos negado a la verdad durante tantos años. A lo mejor me he equivocado muchas veces, pero he gritado la verdad y este pueblo no quiso escuchar”.