Foro de Davos 2026: qué se sabe del encuentro económico y de la participación de Milei en Suiza

El presidente Javier Milei llegó el lunes a Zúrich a fines de trasladarse luego a la sede del Foro Económico Mundial para su presentación oficial ante la élite global.

De acuerdo a la agenda oficial del evento, el mandatario disertará durante la jornada del miércoles, inmediatamente después del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese marco, se espera una fotografía juntos cuando se crucen, al menos, entre bambalinas.

Milei llega a Davos

Agenda oficial del evento

Lunes 19 de enero: a las 21, partida del vuelo especial que trasladará a Milei hacia la ciudad de Zúrich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribó a las 15.30.

Martes 20 de enero: en horario a confirmar, el Presidente se encontrará con el empresario Maurice Ostro.

Miércoles 21 de enero

A las 6.05 hora argentina: breve saludo del Presidente al titular de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

A las 6.15: participación de Milei en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

A las 7.30: encuentro del Presidente con CEO’s de Bancos Globales.

A las 11.30: saludo del presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

A las 11.45: intervención del mandatario argentino en el Foro Económico Mundial.

Jueves 22 de enero: a las 7.05, entrevista de Milei con la agencia de noticias Bloomberg; luego, nota con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. A las 14 de ese día, tanto el Presidente como la comitiva que lo acompañará partirán de regreso a la Argentina.

Viernes 23 de enero: a las 6, arribo a la ciudad de Buenos Aires.

A qué hora habla Javier Milei en Davos

El cronograma fija la participación de Milei para el miércoles 21 a las 11.45 (hora argentina). El Foro Económico Mundial de Davos (WEF) ubicó su discurso en el mismo bloque horario que la alocución de Trump, quien hablará justo antes del mandatario argentino.

Javier Milei hablará justo después del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

La cercanía entre ambos mandatarios alentó las especulaciones sobre un posible encuentro o una imagen conjunta. La presencia simultánea de los líderes en Suiza marca un hito para los analistas que ven allí un símbolo de la anti-globalización dentro de un foro caracterizado históricamente por la defensa del multilateralismo.

La postura de Milei en Davos

Milei aprovechará el evento en Davos para desplegar su rechazo a las agendas socialdemócratas, quien califica habitualmente de “cáncer” al wokismo, el feminismo y la intervención estatal.

La conferencia completa de Javier Milei En Davos

Su retórica apunta contra las organizaciones supranacionales y las acusa de promover un “socialismo disfrazado” y de frenar la libertad individual. La propuesta central girará en torno a una “reducción drástica del tamaño del Estado” y la defensa de los valores occidentales tradicionales frente a lo que él considera el declive de Occidente.