Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su entorno, manejan con pies de plomo el operativo nacional que el mandatario necesita implementar para apuntar a una candidatura presidencial en 2027. El instrumento para esa carrera es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sello político que el gobernador lanzó como marca distintiva propia en la interna del peronismo que lo enfrenta con Cristina y Máximo Kirchner. Si bien Kicillof y su círculo de mayor confianza no pusieron en marcha un despliegue oficial de ese movimiento político por las distintas provincias del país, en varias de ellas comienzan a dejarse ver dirigentes que tejieron lazos con la tropa bonaerense del gobernador y prevén jugar en su equipo electoralmente.

El desembarco de Kicillof como un candidato nacional fue uno de los temas que se abordaron en una reunión informal que el gobernador encabezó en Villa Gesell, el miércoles pasado. En el club de golf de esa ciudad balnearia, y con la presencia de intendentes de la zona y algunos del conurbano bonaerense, se desarrolló un encuentro en el que se abogó por “consolidar el MDF y el armado de una alternativa nacional”, según resumió a LA NACION uno de los presentes en la cumbre política.