Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Reactivan un pedido de intervención al Poder Judicial de Santa Cruz
EL CALAFATE.- La turbulencia que atraviesa el máximo tribunal de Santa Cruz provocó que se reactive el pedido de intervención al Poder Judicial de la provincia que fue presentado el año pasado en el Congreso Nacional por un diputado del oficialismo provincial.
Mientras tanto, la tensión no cede. En las últimas horas, tres vocales del Tribunal Superior de Justicia dieron la orden de avanzar con la liquidación de un aumento de salarios al Poder Judicial del 42% -acumulativo a octubre- y que elevará el sueldo de los vocales del cuerpo hasta cifras que llegan a los 24 millones de pesos.
El Gobierno intenta salvar una parte de la reforma laboral ante un escenario de cambios inevitables
El debate por el proyecto de ley de reforma laboral se concentró en los últimos días en una puja de recursos entre la Nación y las provincias que en una disputa por los derechos y responsabilidades de trabajadores, sindicatos y empresarios.
La cancha la marcaron los gobernadores, que dejaron en claro que no convalidarán un recorte en su recaudación por la baja de impuestos coparticipables. La Casa Rosada, en tanto, pelea por resguardar la mayor parte del texto, con la mira en salvaguardar su impulso reformista así como su compromiso de achicar la carga impositiva.
Cuál va a ser la agenda de Javier Milei en Davos
El presidente Javier Milei participará este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos (WEF), en Suiza, con una intervención ante los presentes y varios encuentros programados. La cumbre que reúne a la élite financiera global se desarrollará desde este lunes hasta el 23 de enero.
Por tercer año consecutivo, Milei estará en este evento donde su presencia suele despertar grandes expectativas, ya sea por sus discursos inflamados como por las controversias que suele suscitar. Esta vez su participación se dará en el marco de un convulsionado escenario global, desde las guerras en Ucrania y Gaza hasta la intervención de Donald Trump en Venezuela y sus aspiraciones sobre Groenlandia.
El sello político de Kicillof se expande fuera del territorio bonaerense y se desmarca del kirchnerismo
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su entorno, manejan con pies de plomo el operativo nacional que el mandatario necesita implementar para apuntar a una candidatura presidencial en 2027. El instrumento para esa carrera es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sello político que el gobernador lanzó como marca distintiva propia en la interna del peronismo que lo enfrenta con Cristina y Máximo Kirchner. Si bien Kicillof y su círculo de mayor confianza no pusieron en marcha un despliegue oficial de ese movimiento político por las distintas provincias del país, en varias de ellas comienzan a dejarse ver dirigentes que tejieron lazos con la tropa bonaerense del gobernador y prevén jugar en su equipo electoralmente.
El desembarco de Kicillof como un candidato nacional fue uno de los temas que se abordaron en una reunión informal que el gobernador encabezó en Villa Gesell, el miércoles pasado. En el club de golf de esa ciudad balnearia, y con la presencia de intendentes de la zona y algunos del conurbano bonaerense, se desarrolló un encuentro en el que se abogó por “consolidar el MDF y el armado de una alternativa nacional”, según resumió a LA NACION uno de los presentes en la cumbre política.
El Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección durante la Copa del Mundo 2026
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección durante la Copa del Mundo 2026 tras haber alcanzado un acuerdo comercial.
“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, escribió el funcionario al anunciar la medida de cara al máximo evento del fútbol mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.
La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.
Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.
Para todos, sin usar la…
"Trágico". El Gobierno expresó sus condolencias a España por el accidente ferroviario en el que murieron 40 personas
En medio del hermetismo. El Gobierno sigue de cerca el caso de Gallo y confía en las gestiones de Estados Unidos
Apropiación de tributos. Aceptaron como querellante al Gobierno en la causa que promovió contra la AFA y Tapia
