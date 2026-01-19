El Gobierno apuesta a la recaudación de la publicidad para no gastar recursos propios en la televisación del Mundial de fútbol

El Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció hoy que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán los partidos del seleccionado argentino de fútbol del próximo mundial, a desarrollarse a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. “Para todos, sin usar la plata de todos”, dijo el funcionario, en un intento de diferenciarse de lo que fueron los acuerdos comerciales de otras gestiones por la televisación del campeonato mundial.

Lo cierto es que para que el Estado argentino no recurra a recursos propios para afrontar el acuerdo comercial con la empresa que tiene los derechos televisivos, dependerá de lo que recaude en concepto de publicidad.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026”, anunció en la red social X el jefe de gabinete. “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, agregó el funcionario de Javier Milei.

Fuentes oficiales explicaron a LA NACION algunos detalles del acuerdo entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y Torneos, la empresa propietaria de los derechos de televisación, que adquirió esos derechos a su vez a la FIFA. “Según el convenio, Radio y Televisión Argentina cubrirá los derechos de transmisión con los ingresos por venta de publicidad y podrá transmitir todos los partidos del torneo en Televisión Pública, Radio Nacional y sus medios digitales”, explicaron las fuentes. Ni el Gobierno ni la empresa (que no brinda información sobre sus acuerdos) aclararon si el Gobierno cubrirá alguna parte del costo de la transmisión y luego recuperaría el gasto con la venta de publicidad. No se dieron cifras oficiales sobre los costos, pero en mundiales pasados, la cifra osciló entre los 8 y los 19 millones de dólares.

“El acuerdo comercial implica que RTA SAU, no pagará el costo de los derechos de transmisión con dinero de los impuestos, sino que serán cubiertos con los ingresos que se consigan a través de la venta de publicidad”, abundaron las fuentes oficiales. Y calificaron el acuerdo como “una gran oportunidad comercial y de ahorro para RTA, ya que se podrán comercializar los partidos en las distintas unidades de negocio de la empresa”.

La selección argentina tiene previsto jugar, como cada uno de los participantes, un mínimo de tres partidos, en su caso contra Argelia, Jordania y Austria. Podría llegar a un máximo de ocho encuentros, de llegar a la final del torneo, prevista para el 19 de julio. El anuncio de la televisación del Mundial se concreta en medio de diferentes investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Una de ellas es por evasión de impuestos y fue impulsada por ARCA con el aval del Gobierno.

En agosto pasado, y entonces como portavoz del Gobierno, el propio Adorni salió a desmentir rumores que hablaban de una decisión oficial de no transmitir los partidos del seleccionado, que la TV estatal transmite desde el campeonato jugado en 1974, en Alemania. “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó Adorni en aquel momento, y agregó que se estaban realizando “gestiones” para lograr el acuerdo, finalmente anunciado hoy.

Fuentes del sector recordaron que, en anteriores acuerdos, la empresa Torneos (a su vez, parte del conglomerado Direct TV) cedió la imagen de los partidos a los canales públicos, quedándose con el relato y la publicidad, por lo cual “podían cobrar más cara la venta de publicidad” a los distintos anunciantes.

Los acuerdos de otras gestiones

En 2018, el entonces titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, encabezó la negociación del gobierno de Cambiemos con la empresa licenciataria para la transmisión del mundial jugado en Rusia. El exfuncionario recordó ante la consulta de LA NACION que en aquel momento el Gobierno pagó “bastante menos de la mitad de lo que habían pagado gobiernos anteriores”, en relación al gobierno kirchnerista, que, según Chequeado había erogado US$ 19 millones para la transmisión de todos los partidos del mundial de Brasil, en 2014. El contrato del gobierno de Cambiemos, por 32 de los 64 partidos, fue por unos US$ 8 millones en aquel momento, afrontado con US$ 3 millones con recursos del Estado y el resto en cesión de venta de publicidad. En 2022, el gobierno de Alberto Fernández erogó US$ 11 millones y obtuvo US$ 12 millones en concepto de publicidad.

Este año participarán del Mundial 48 equipos en lugar de 32, con 104 partidos en total, por lo que aún no trascendió si RTA también transmitirá todos los partidos del resto de las selecciones que participarán del certamen.