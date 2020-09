Elisa Carrió analiza la realidad política en TN

Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, analizó el repudio que recibió Lázaro Báez esta noche: "Cuando no hay justicia, más en los casos de corrupción, pasan estas cosas. La gente no quiere convivir con gente que robó y empobreció a la Nación".

Según agregó, en una entrevista con TN, "este es un gobierno de Cristina Kirchner. Me da la impresión de que está todo tan vinculado, un proceso cuya autoría es de la vicepresidenta y sus cómplices, como el presidente Alberto Fernández". Y se explayó: "Quiere guardarse sus fueros para no responder ante la Justicia. El estratega político es Carlos Zannini. Conozco el carácter de Cristina, no puede parar, va por todo".

La fundadora de la Coalición Cívica agregó sobre la vicepresidenta: "Cristina comete actos en contra de la Constitución. Es un acto de fuerza". Y disparó: "Lo que está ejerciendo para voltear al presidente Alberto Fernández, quiere tener el dominio".

La exdiputada, aliada de Juntos por el Cambio, habló del lugar de la oposición: "Nosotros no somos golpistas y vamos a sostener a este gobierno, el que no se sostiene es el propio gobierno". Según agregó: "La estrategia de la oposición es no tensar, pero sí estar presentes". Y propuso, para resistir acciones que repudian del oficialismo: "Queda entonces la no violencia y la desobediencia civil".

En otro tramo de la entrevista con Joaquín Morales Solá, afirmó: "'Ninguno de los líderes estamos en la radicalización. No lo está tampoco Mauricio Macri".

Carrió también habló de la gobernabilidad obligada de Horacio Rodríguez Larreta, que debe tener diálogo con el Ejecutivo para gestionar en la ciudad de Buenos Aires. Sobre su vínculo con el jefe de gobierno porteño dijo: "Hablo con Larreta, con todos".

