Elisa Carrió apuntó contra Milei por el conflicto en el Hospital Garrahan: “Lo llevará en su conciencia”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió hoy al conflicto desatado en el Hospital Garrahan, donde un grupo de trabajadores de la salud iniciaron este martes un paro de 48 horas en reclamo por mejoras salariales. La exdiputada cuestionó en duros términos la gestión del Gobierno luego que días atrás el ministro de Salud, Mario Lugones, le pidiera la renuncia al Consejo de Administración por otorgar un bono de $500.000 “sin consultar” a todo el personal de la institución pediátrica.

“Lo que sucede con el Hospital Garrahan es una vergüenza que llevará en su conciencia el presidente Milei por toda su vida. Y un claro abuso de poder del Ministerio de Salud. Más que motosierra, es un suicido colectivo al que nos está llevando este Gobierno”, apuntó Carrió desde su cuenta de X en relación a la situación que atraviesa el establecimiento pediátrico que ya va por su tercera jornada de protesta en lo que va del año.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) encabezó hoy un paro de 48 horas y marchó a partir de 8 de la mañana frente a la cartera de Economía, para ser recibidos por el ministro Luis Caputo, en reclamo de mejoras salariales. Además, el conflicto con el Gobierno se intensificó la semana pasada después que el ministro de Salud, Mario Lugones le pidiera la renuncia a todo el Consejo Administrativo del Garrahan por otorgar un bono de 500.000 pesos. A ello, se le suma que trabajadores del hospital Bonaparte denunciaran días atrás el cierre del servicio de internación y de guardia de esa institución, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

Junto a madres y padres de la comunidad Garrahan, vecinos y vecinas del hospital y movimientos sociales exigieron hoy un 100% de aumento salarial, $1.400.000 de sueldo inicial, lo que iguala a la canasta básica, rechazaron el impuesto al salario y presentaron una denuncia para que se investigue la reutilización de material descartable de un solo uso.

En línea con el descargo de Carrió, se expresó hoy el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien apoyó los reclamos de los profesionales de la salud y remarcó que desde hace tiempo sufren un “retraso salarial”.

El apoyo de Rubinstein

“Nunca tuvieron salarios tan bajos. En el Garrahan hay una fuertísima crisis salarial que afecta a toda la administración pública nacional en el sector salud, pero en este caso tiene un diferencial importante, ya que sus profesionales tienen dedicación completa y eso no ocurre en otros ámbitos”, indicó el exfuncionario este martes. Y remarcó: “Es un hospital modelo en cuanto a los indicadores, al manejo de las patologías difíciles, y claramente si esto sigue así, lo van a perder. Hay una situación muy compleja”.

En diálogo con Radio con vos, Rubinstein explicó que los fondos con los que se otorgó el bono que provocó la disputa con el gobierno del presidente Javier Milei tienen que ver con “recursos extrapresupuestarios” del centro de salud que no tienen nada con lo destinado desde el Estado. “El Garrahan es autárquico, tiene la potestad de administrar recursos extrapresupuestarios que, por ejemplo, le factura a las obras sociales o prepagas. No necesita rendir cuentas y no tiene por qué consultar; lo hizo siempre y es parte de su potestad, con lo cual habla de un gran desconocimiento”, lamentó.

Las críticas de Carrió

Por su parte, las declaraciones de la líder de la CC, se dan después que este fin de semana tildara al Presidente de “roedor” que “mata por desfinanciamiento”, en medio de la puja que mantiene el Gobierno con las universidades públicas. En ese sentido, la exdiputada acusó al mandatario de querer “destruir al Estado” y de “ir por la liquidación de la educación pública”.

Y en relación a ello sentenció: “Él dice ‘yo soy el topo destinado a corroer, a destruir el Estado Nacional’. Si vos querés reconstruir el Estado, lo reformás. Eliminás algunas cosas como está haciendo Federico Sturzenegger, privatizás Aerolíneas, etc. Ahora, ¿él qué hace?. Mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’”.

Las críticas de Carrió también giraron en torno a la política de educación del Gobierno, a horas de tratarse en la Cámara Diputada el veto que va contra la ley de financiamiento universitario.

En ese sentido, la exdiputada alertó acerca de la “situación de emergencia” por la que atraviesan las universidades y los docentes y recordó su paso por la Universidad de Buenos Aires (UBA) como profesora. “Yo no tuve retribución, porque vivía de la Justicia o del estudio. Te alcanzaba para el transporte o para la luz”, precisó Carrió. Sin embargo, la dirigente reparó en aquellos profesionales que tienen que destinar sus salarios al transporte y no les alcanza.

“Ese señor que nunca fue a una escuela o universidad pública, que me parece profundamente inculto, está afectando un punto troncal. No se trata ya de aumento sí, o no, a los profesores. Lo dije una vez: ‘hay que ver el huevo de la serpiente. Cuando no se ve el huevo de la serpiente, estamos fritos’. Entonces, él va por la liquidación de la educación pública”, destacó la exlegisladora, en alusión a Milei. Y al respecto concluyó: “No estuve en la concentración, sino frente al Palacio Pizzurno, como ex profesora y además con 45 años de universidad pública. Entonces, ¿qué me vienen a hablar? Y que no me mientan, porque el Jefe de Gabinete, un hombre serio al que conozco, no puede salir a mentir de esa manera”.

