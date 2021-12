Elisa Carrió: “Si no hay acuerdo con el FMI, el precio lo va a pagar toda la Argentina”

Para Elisa Carrió es de suma importancia que el país cierre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “La sociedad no nos pide que peleemos por cargos, sino que estemos a la altura de las circunstancias en un país que no tiene dólares ni confianza”, comenzó. Y recordó: “Si nos quedamos sin acuerdo con el FMI y se aplaude como a Rodríguez Saá, a quien Cristina [Kirchner] aplaudía... En 2001 aplaudieron todos, solo nos quedamos cuatro o cinco″.

En una entrevista con TN, la dirigente de la Coalición Cívica describió el momento en que la Argentina entró en default como “el acto patriótico más grande, que sumió en la pobreza a las clases medias y a las clases pobres”. Entonces, dio su perspectiva como “testigo de la historia”: “Hay que acordar con el Fondo. El Gobierno no tiene elementos porque no tiene plan, pero se verán las condiciones y se votará sí o no, pero hay que darle certeza a la Argentina. Esta responsabilidad no es una cuestión de quién paga el precio, porque si no hay acuerdo, el precio lo va a pagar toda la Argentina”.

Para Carrió, la Argentina “no tiene un problema de deuda”. Y justificó: “Todos los países del mundo están endeudados, Alemania y Estados Unidos están endeudados. El problema es no tener crédito. Hoy todos los países del mundo se financian con deuda, pero el problema de la Argentina es que es mal pagador”.

El plan de impunidad, según Elisa Carrió

Lilita Carrió señaló que Cristina Kirchner “perdió el poder”. En línea con esto, reflexionó: “Es preciso informar a la sociedad de lo obsceno y también explicar cómo puede terminar este plan de impunidad, que yo tengo el convencimiento de que termina mal para Cristina”. Según la referente de Juntos por el Cambio, “el plan de impunidad empieza con Cristóbal López y termina con la Casación”. Y en referencia al sobreseimiento a la vicepresidenta, añadió: “El juez Daniel Obligado y esta gente, antes de irse, hicieron este acto doloso porque un tribunal oral no puede violar el debido proceso legal. La inocencia o la culpabilidad la determina el tribunal oral. Los fundamentos son obscenos y son un grave precedente”.

Así, destacó que en el derecho procesal penal esto “no se vio nunca”. E insistió: “No es ‘mal desempeño’, por eso yo ni siquiera me ocupo de pedir juicio político, sino que es un acto doloso de encubrimiento de impunidad que equipara a estos jueces con Cristina en el artículo 36 de la Constitución Nacional que tiene la pena de infames traidores a la patria. Son cómplices. A sabiendas de que lo que van a decir viola el Código Procesal, lo hacen para beneficiar a alguien”. Entonces, lanzó: “Después se investigará si hay dinero detrás o no, es decir: ¿cuánto es el precio de un juez que tira toda su carrera?”.

Más allá de esto, Carrió subrayó que el plan de impunidad “va a fallar”. “Hay que tener paciencia, pero es hora de poner el cuerpo. Yo dije: ‘Contrato moral o que se vayan todos’. Toda la Justicia argentina tiene que saber que el pueblo va a ir contra la Justicia. No está tocado un juez, está tocada la Justicia de una manera nunca vista. La sociedad tiene que poner el pueblo pacíficamente. Es la hora del pueblo”, opinó.

“El operativo final del plan de impunidad de Cristina: elegir a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte”, dijo. Y añadió que lo que querían era “una Corte Suprema que garantice una especie de amnistía”. Sin embargo, remarcó que ahora “hay tres jueces independientes”, y que “el proyecto para que sea Lorenzetti lo presentaron dos diputados de Juntos por el Cambio”. “Esto se explica porque hay un pacto de impunidad y hay múltiples relaciones”, justificó la opositora.