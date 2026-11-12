Un sugestivo posteo de Milei volvió a subir la tensión entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich

No habían pasado tres horas de aquella emotiva despedida al Papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando el presidente Javier Milei publicó ayer un posteo que volvió a agitar las aguas internas en el Gobierno. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, posteó el Presidente en su cuenta de la red Instagram, tomando una imagen del usuario neuro.cápsulas.

De inmediato, voceros del oficialismo sugirieron que el mandatario apuntaba a Patricia Bullrich, la jefa de los senadores libertarios que -dicen- habría colmado la paciencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de sus aliados (Martín y Eduardo “Lule” Menem) con sus constantes desmarques y diferenciaciones de medidas políticas y económicas del Poder Ejecutivo.

El sugestivo posteo de Milei

“No sé si se refirió a Bullrich. Pero la relación está como está, y en estos días es muy probable que haya definiciones”, dijo otra fuente, muy cerca del Presidente, dando por hecho el enojo por aquella foto “de trabajo”, publicada antes de la llegada del Papa, en la que se veía a Bullrich con los legisladores que le responden. La imagen fue considerada “un desafío a la autoridad presidencial” en Balcarce 50. Aseguran que habrá un inminente “llamado al orden” a la exministra de Seguridad, que no oculta a nadie que el sillón de Rivadavia es el objetivo más importante que le queda a su extensa carrera política, por encima de una eventual candidatura a vicepresidenta o a jefa de gobierno porteño.

El enojo en Balcarce 50 tiene que ver, además, con la demora en la aprobación de la suspensión de las PASO, considerada prioritaria por el Poder Ejecutivo, y que cerca de la secretaria general de la Presidencia le recriminan a Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

“Es un tema que está en este momento en el Senado y se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato”, dijo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en declaraciones a radio Mitre, en las que incluso puso un plazo para la aprobación de esa suspensión.

“Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”, afirmó el dirigente riojano, sin mencionar a Bullrich.

Cerca de la jefa de los senadores libertarios tienen una versión opuesta. “Patricia no está demorando ni trabando nada, la responsabilidad de conseguir los votos de los gobernadores es de [Diego] Santilli y como no los consigue, le quieren echar la culpa a ella”, contraatacaron cerca de Bullrich.

Afirmaron que “a Patricia nadie le dice que están enojados” y que ella “se entera por los medios”, aunque agregaron que “sabe muy bien que los Milei jamás le darían la chance de jugar una interna presidencial” por la forma en que manejan el poder. La propia Bullrich frena los deseos de algunos miembros de su tropa, que durante la visita del Papa dejaron trascender sus intenciones de despegarse de la iniciativa del Gobierno y “reivindicar” las PASO como herramienta válida.

En el campamento bullrichista relatan un diálogo de Bullrich con el jefe de gabinete, en el que la exministra le habría espetado: “Esta es toda tuya, no son los senadores, son los gobernadores los que te tienen que ayudar”. Cerca de Santilli evitaron expedirse sobre el asunto.

En medio del silencio público, en el Gobierno no descartan que el “llamado al orden” termine con Bullrich fuera de la mesa política, o de la presidencia del bloque en el Senado. “¿Quieren a [Nadia] Márquez como presidenta? Que lo hagan nomás, a ver si les consigue los votos de los aliados”, desafía un espada bullrichista, en relación a la senadora neuquina, cercana a la secretaria general de la Presidencia y que días atrás compartió una sugestiva foto de una actividad junto a Karina Milei y Martín Menem. La foto fue distribuida por los canales oficiales.

Por invitación de Karina Milei, Bullrich estuvo en Casa Rosada, en la previa de la reunión entre Milei y el Papa León XIV, aunque en las fotos oficiales apenas apareció su imagen, a diferencia de otros funcionarios de segunda línea, como el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

En el Poder Ejecutivo sostienen que, pese al enigmático posteo, el Presidente “sigue sin bajar línea de pegarle a Patricia” y otras voces libertarias ponen en duda que la sangre llegue al río. “No sé qué ganaríamos si generamos un conflicto abierto. Ella es más institucional, tiene otro estilo y está incómoda con algunas cosas, pero romper jodería, además, al plan económico”, analiza un antiguo amigo del Presidente, preocupado por la tensión creciente entre la Casa Rosada y la experimentada senadora libertaria.