Elma Saiz: “En España cuidamos el equilibrio fiscal, pero con la gente adentro”

“No estoy con tanto jet lag, en Estados Unidos me siento peor”, dice con una sonrisa Elma Saiz, la ministra de Inclusión y Migraciones y pieza clave del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

En el contexto de una gira de dos días por el país, que constó de encuentros con la colectividad española y disertaciones en universidades, sin contacto con funcionarios nacionales, la ministra evita, en su diálogo con LA NACION, cualquier referencia crítica al gobierno libertario.

A un año de aquellos choques verbales entre el presidente Javier Milei y Sánchez, que derivaron en la salida de la embajadora española en el país, Saiz se cuida de no dañar el vínculo diplomático, aunque resalta los logros de su gobierno y se muestra “orgullosa de ser socialista”, un término denostado por Milei y las huestes libertarias.

Saiz, que estará hoy en la ex-ESMA, valora por sobre todo el vínculo, que mejoró notablemente desde aquellos chispazos, con el embajador Wenceslao Bunge en Madrid, y el español Joaquín Aristegui en la residencia de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la entrevista.

–Hace un año, la embajadora española dejaba el país, por el conflicto entre ambos presidentes. ¿Su presencia aquí es una muestra de distensión?

–La relación es correcta y se remonta a nuestras raíces históricas. Estamos aquí por la importancia que tiene la colectividad española en el país y los argentinos en España. Es muy importante para nosotros poder trabajar juntos.

Elma Saiz: "España ha mirado siempre a Argentina, miles de españoles encontraron en vuestro país un refugio en tiempos de dictadura, y fue siempre un ejemplo de justicia en materia de derechos humanos" Hernan Zenteno - La Nacion

–¿Quedó alguna huella de ese intercambio crítico entre los presidentes?

–España ha mirado siempre a Argentina, miles de españoles encontraron en vuestro país un refugio en tiempos de dictadura, y fue siempre un ejemplo de justicia en materia de derechos humanos. Y ahora, con el paso de los años, estamos devolviendo de alguna manera esa protección con nuestras políticas públicas, todo lo que nos dieron, a los argentinos que están en nuestro país.

–Milei acaba de decretar restricciones migratorias, incluso pagos en salud y educación universitaria. ¿Cómo son las políticas de España en ese punto?

–La política migratoria de España pone en el centro los derechos humanos y el aporte de los flujos migratorios al país. Hay más de tres millones de trabajadores extranjeros en España, estamos con cifras históricas de afiliación, el aporte de los extranjeros es clave. Tenemos políticas de migración que son faro en el mundo. Los flujos migratorios se deben a muchos motivos, pero lo importante es cómo se gestiona y tenemos una política muy clara.

–Milei tiene un vínculo ideológico con Vox y su líder Santiago Abascal, que están en las antípodas de este pensamiento.

–A través de un estudio, hemos puesto cifras recientemente de cuanto impactan la xenofobia y el racismo en el PBI y la riqueza de España, por lo cual no es algo que tiene que ver solo con los valores y los derechos humanos, sino también con la economía. Defendemos el aporte positivo de la población migrante, contra el racismo y la xenofobia, que impactan en el 1,3% del PBI.

–¿Cómo se mide ese impacto?

–Es un estudio del impacto laboral, la incidencia que tienen ese racismo y esa xenofobia en los trabajos precarios, la brecha salarial en la retribución desigual, también en la educación, donde los extranjeros no llegan a los estudios superiores, no tienen igualdad de oportunidades. Son un aporte importante al crecimiento de nuestro país.

Saiz: "Somos el segundo país inversor en la Argentina. Somos comunidades absolutamente vinculadas. Son relaciones comerciales que hay que trabajar" Hernan Zenteno - La Nacion

–¿La economía puede ser un punto en común para reparar el vínculo bilateral?

–Somos el segundo país inversor en Argentina, en Uruguay el primero, y los lazos históricos que tenemos van a perdurar en el tiempo. Somos comunidades absolutamente vinculadas. Son relaciones comerciales que hay que trabajar.

–¿Qué postura tiene España frente al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?

–Es un acuerdo histórico, tanto Argentina como España lo impulsan porque beneficia a la ciudadanía. Esa es la postura y ojalá se pueda alcanzar pronto un acuerdo.

–Menciona los derechos humanos. ¿Hay una diferencia insalvable entre ambos gobiernos?

–La postura de España apunta a la puesta en valor de la memoria democrática. Y le repito, durante años hemos tenido a la Argentina como faro en la justicia restaurativa.

–Habla de un Estado protector, aquí se sostiene que hay que achicarlo. ¿Cómo piensan ese tema en el gobierno español?

–Lo hemos constatado desde la evidencia, cada vez que hemos tenido que afrontar desafíos, es perfectamente compatible el crecimiento económico con avanzar en derechos y en protección social. Cada vez que enfrentamos una pandemia o un problema recurrimos a un Estado fuerte, lo público es lo que protege, tanto desde la protección a empresas, autónomos, pensiones, y demás sectores. El escudo social, lo público, es lo que protege.

–No es un gasto, entonces…

–Me gusta hablar de inversión social, estamos batiendo récord en cifras históricas de gente trabajando, salarios, reduciendo brechas entre hombres y mujeres, y a la vez una gran responsabilidad fiscal, sin inflación. En un año, el de la pandemia, redujimos la pobreza en siete puntos, y hoy estamos en las cifras más bajas de pobreza en 20 años, generando medio millón de empleos por año. Desde la izquierda se puede gestionar la economía, la diferencia es que no dejamos afuera a nadie. Los desafíos muchas veces son comunes, lo que difieren son las respuestas. En España, en 2008, se optó por salvar a los bancos, nosotros optamos por salvar a la gente.

–Miles de argentinos están buscando obtener su ciudadanía. ¿Hay algún plan para ellos?

–Acabamos de enviar al parlamento una importantísima reforma, un manual de instrucciones, la denominada ley de extranjería. Se eliminan trámites burocráticos, quienes llegaron a España tienen un fast track para obtener un empleo aún si han llegado para formarse, en centros especializados. Se han ampliado los visados para trabajar de seis meses a un año, para dar certidumbre tanto a empresas como a trabajadores. Y para las familias hemos ampliado a los 26 años la posibilidad de ingresar al país para los hijos de quienes llegan primero. Tienen prioridad, también, las víctimas de trata o violencia de género, sectores especialmente vulnerables.

–¿Y para los ilegales?

–Hay una figura de arraigo para que puedan demostrar vínculos con España y así regularizar su situación, y se reduce el tiempo de residencia de tres a dos años.

–¿Qué siente cuando Milei o Abascal hablan del socialismo como una enfermedad?

–Siento preocupación, porque quiero que lo que sienta me aporte. La preocupación me hace reaccionar, y me hace estar muy orgullosa de ser socialista, algo que no se es de 8 a 15, sino todo el día, no solo como ministra, sino con mis amistades, poner en valor todos los avances. Las grandes transformaciones, las que han hecho esta sociedad más justa, más inclusiva, desde el matrimonio igualitario hasta la igualdad de oportunidades, tienen el sello socialista. Hay que luchar y explicarle a la sociedad todo lo que hemos hecho.

–¿Ve factible una reunión entre ambos presidentes?

–[Piensa] La relación diplomática entre ambos países es hoy la correcta. Pongo en valor los lazos entre España y Argentina, la idea es mejorar la calidad de vida de ambos países, así entiendo la buena política.

–¿Le hubiese gustado ver a algún ministro del Gobierno?

–Para mí, lo importante fue escuchar y cuidar a nuestra colectividad, y a los argentinos que están en nuestro país. Para la comunidad trajimos anuncios: vamos a ampliar la cobertura sanitaria a tres colectivos: personas con discapacidad, menores y víctimas de trata. Hasta ahora era solo a los jubilados. También para los españoles que viven aquí habrá acceso a cobertura sanitaria en caso de ir a España por un breve período de tiempo.