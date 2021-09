Patricia Bullrich reveló que Juntos por el Cambio hizo una promesa la noche de las PASO

En el marco de una acelerada campaña electoral que culmina con las elecciones legislativas generales, en noviembre, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, hizo un balance del presente y futuro de la Argentina . Mientras consideró que el país atraviesa “un clima de cambio de paradigma”, la dirigente opositora analizó en qué estaría dispuesta a dar un apoyo al kirchnerismo.

Bullrich exploró un hipotético escenario en el que el oficialismo pidiera el apoyo legislativo a la oposición con medidas como la modernización laboral, a los fines de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Si ellos quieren hacer el trabajo que siempre quieren evitar y nosotros podemos gobernar después con un poco más de tranquilidad, no nos viene mal”, aseguró la presidenta del Pro, en diálogo con Seúl. La entrevista se la realizó Hernán Iglesias Illa, que trabajó como asesor en comunicación durante el gobierno de Mauricio Macri. Bullrich remarcó: “Creo que ellos van a querer que les firmemos a ciegas. Y nosotros a ciegas no les vamos a firmar nada”.

También contó que la noche de las PASO hicieron una promesa en Juntos por el Cambio para evitar que se agudicen las internas y enfocarse en ganar la elección general de noviembre.

En una extensa entrevista, la exministra de Seguridad durante el macrismo advirtió sobre “el fin de una época”, y analizó los movimientos de jóvenes en la política.

“Nosotros pasamos de una juventud kirchnerista en la década anterior a una juventud liberal en esta década, una juventud que reclama otras cosas, que no es doctrinaria. Eso abre el espacio a que muchas de las cosas que nosotros pensamos las podamos decir más abiertamente ”, consideró.

Al ser consultada, Bullrich vaticinó una mejora no sólo de la oposición en las elecciones, sino del oficialismo. “Creo que en noviembre nosotros vamos a sacar más votos que en las PASO y ellos también un poco más, pero nosotros vamos a sacar más votos”, dijo.

Así, en un pronóstico sobre los próximos dos años de gobierno de Alberto Fernández, la dirigente consideró: “Los próximos dos años me los imagino inestables, me parece que el diseño institucional del Gobierno no es modificable”.

Y agregó: “Se va a mantener lo que vimos en estos dos años: un presidente que no gobierna, una vicepresidenta que gobierna solamente para algunas cosas que le interesan y el pueblo dejado solo sin ninguna orientación de hacia dónde se va”.

El pacto del Pro

Bullrich fue consultada por su futuro dentro del espacio. Allí se freno, y dijo: “Tengo un problema para responder esa pregunta”.

“La noche de la PASO hicimos un pacto en el Pro” , contó, y detalló: “Estábamos en el búnker y Mauricio [Macri] nos dijo “pongan todos las manos acá”, pusimos todos las manos ahí y nos pusimos de acuerdo en que hasta el 14 de noviembre nadie habla de nada que no sea de esta elección”.

Esa promesa, dijo Bullrich, la obliga a cumplir con el acuerdo. “No te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que tengo decidido un camino de cambiar el país en serio y que esta vez sea algo definitivo”, dijo, y cerró: “A eso me voy a jugar. No te digo en qué cargo porque no puedo. Pero bueno, es una definición”.