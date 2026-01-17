Festival de Jesús María: el momento en que Milei se subió al escenario para cantar con el Chaqueño Palavecino: “Soy un amateur”

Minutos después de su llegada al festival de Jesús María, a donde ingresó entre medio del público y saludando a los asistentes, el presidente Javier Milei tomó el micrófono y expresó unas palabras. Por un lado, el mandatario le agradeció a la provincia de Córdoba por haberlo llevado a la presidencia -en referencia a los resultados de las elecciones de 2023- y, por el otro, aceptó una propuesta del Chaqueño Palavecino de subir al escenario a cantar con él.

“Estoy viendo que está el Presidente ahí. Gracias por venir a estas fiestas criollas donde hay tanta gente hermosa. Es un halago para mi y la comisión que nos visiten las autoridades nacionales”, dijo Palavecino después de una breve pausa en medio de su show. También saludó a quienes acompañaron a Milei, entre ellos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El momento en el que Milei subió al escenario a cantar con el Chaqueño Palavecino

Milei, en tanto, respondió: “Gracias, querido Chaqueño. Y muchas gracias a los organizadores de este festival tan importante para el país. Nos hace quedar muy bien ante el mundo por el valor y el respeto de nuestras tradiciones. Además, ¿cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que es la que me ayudó a ser presidente? Por eso no quería faltar“.

Acto seguido, el jefe de Estado le pidió al cantautor si podía cantar la mítica canción “Amor Salvaje” en honor al “amor” que siente por Córdoba, a lo que Palavecino accedió y lo invitó a subir al escenario a acompañarlo. En un principio, el mandatario rechazó la propuesta: “No me da el piné, soy un amateur. Usted es un grande, yo solo un admirador”. Sin embargo, luego aceptó.

Así, el mandatario subió al escenario y fue directo a abrazar al artista, ya con un micrófono en la mano. Ambos cantaron e, incluso, el jefe de Estado tuvo un momento en el que cantó solo y recibió la “aprobación” de Palavecino. “Un aplauso para el Presidente que se animó a cantar. Hemos tenido el privilegio de conocer a los presidentes desde Alfonsín y Menem a todos los que vinieron. Y hoy vino Milei a cantar”, despidió luego el artista.

Milei participó en el festival de Jesús María

Minutos más tarde, con Milei ya sentado nuevamente en su sector, Palavecino volvió a interactuar con él y bromeó: “Llévenle un vino al Presidente porque sino se va a ir”.

Por otra parte, Palavecino, en un momento, dedicó unas palabras a la liberación de presos políticos en Venezuela y le solicitó al gobierno interno de Venezuela que repatríe a Nahuel Gallo, unas palabras que hicieron que Milei se ponga de pie, lo aplaudiera y hasta levantara el pulgar. “Señores, esto es importante. Vamos a negociar. Yo le digo así. Vamos a pedirle a la gente de allá que nos libere al gendarme que está detenido hace tiempo y no sabemos nada de él. Venezuela es un pueblo hermoso. Voy a cantar una canción que ellos y el mundo cantan de Simón Díaz. Pero antes les hago este pedido. La incertidumbre es tremenda. Si están liberando a los demás, liberen también a nuestro patriota, por favor”, dijo y procedió a cantar Caballo viejo.

Con su presentación, Milei se convirtió en el tercer presidente en estar en el tradicional festival, que este año cumple 60 ediciones. Los anteriores habían sido Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, en contextos en los que atravesaban un momento de alta popularidad. Kirchner subió al escenario, mientras que Macri caminó entre la gente y estuvo en la zona de los payadores.