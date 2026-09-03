Embargan por casi US$30.000 a una diputada nacional libertaria por un emprendimiento inmobiliario

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo por un monto de US$29.970 contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde.

La resolución fue dictada por el juez Cristian Tau Anzoátegui, a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial, en respuesta a la demanda de un particular residente de Bariloche por supuestos incumplimientos en el desarrollo inmobiliario Tajamar, ubicado en la villa balnearia de Las Grutas.

El conflicto se origina en un presunto incumplimiento en la entrega de un lote adquirido en ese complejo costero. Al tratarse de una medida cautelar en el fuero civil, la disposición posee un carácter estrictamente preventivo destinado a resguardar un eventual resultado del juicio. En ese sentido, no representa una definición de fondo sobre la veracidad del reclamo ni constituye una condena.

Este fallo suma un nuevo capítulo al frente judicial que afronta la parlamentaria por la comercialización de terrenos en Las Grutas. Los reclamos en su contra incluyen demandas civiles y denuncias penales. Distintos compradores han denunciado dificultades relacionadas con la escrituración, la entrega de los lotes y la provisión de infraestructura básica.

Anteriormente, Villaverde ya había sido objeto de otras medidas de similar tenor. En diciembre de 2025, el juez civil de Bariloche Santiago Morán dispuso el embargo de su dieta parlamentaria y aguinaldo por un monto aproximado de $40,5 millones de pesos. Asimismo, en marzo de 2026 se conoció otro embargo preventivo que superaba los $31 millones de pesos, además de otros dictados en 2025 cercanos a los $50 millones. En la mayoría de estos casos, la Justicia ordenó de manera cautelar el bloqueo de los fondos bancarios de la legisladora.

El loteo del barrio de Villaverde, en Las Grutas

Ante la difusión de la medida, en diálogo con LA NACION, Villaverde se manifestó sorprendida y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial por vía personal o a través de sus abogados. “Vuelvo a enterarme primero por los medios”, criticó la legisladora, calificando como “obsesivo y obsceno” el hecho de no recibir el debido proceso que le permita ejercer su derecho de defensa antes de ser “condenada públicamente por el poder informal”.

La diputada fue categórica al remarcar que se trata de un proceso civil en trámite y que “no existe ninguna sentencia ni condena” en su contra. Según detalló, el loteo en cuestión consta de 257 parcelas en las que se continúa trabajando. “Son más de 200 propietarios, y hay cuatro que se han puesto de acuerdo con la misma abogada, con el mismo proceder”, puntualizó, apuntando que estas denuncias aisladas buscan realizar una utilización mediática del caso.

Además, la empresaria defendió su trayectoria privada, asegurando que desarrolla actividades inmobiliarias hace más de 15 años en tierras que pertenecen a su familia desde hace medio siglo. Villaverde adscribió las acciones judiciales y su tratamiento de prensa a una campaña de “escarnio mediático, político y violencia institucional” por su rol como mujer y dirigente.

“Cuando las mujeres decidimos ocupar un espacio que indudablemente ellos no esperaban (...), el ataque hacia las mujeres es mucho más grave”, argumentó, sugiriendo motivaciones de género y políticas debido a su decisión de enfrentar a sectores institucionales locales y provinciales.

Sobre la urbanización Villa Verde en Las Grutas, la diputada señaló: “Yo, como propietaria de todas esas tierras, me presenté, armé un proyecto, le resolví una cuestión habitacional a muchísima gente que por primera vez iba a acceder a poder tener su lote, y en pesos, a 10 años. Luego, lamentablemente, cayó la pandemia. No es tan difícil, está todo para verse. La verdad, parece que nunca vende. Pero lo cierto es que las obras están en marcha y se están terminando”.

La acumulación de causas judiciales coincide con una disminución de la exposición pública de Villaverde dentro del armado provincial de La Libertad Avanza, fuerza de la cual mantiene formalmente la presidencia.

En los últimos meses, el senador libertario Enzo Fullone –quien asumió funciones tras la renuncia de Villaverde a su anterior banca en el Senado– ha ganado protagonismo político en Río Negro. Con conexiones directas con la Casa Rosada, Fullone se perfila como un potencial candidato para disputar la gobernación de la provincia en 2027. Mientras tanto, la diputada continúa manifestando su respaldo en redes sociales a las directrices y políticas públicas del presidente Javier Milei.