Emerenciano Sena lleva dos semanas de huelga de hambre para exigir que le otorguen prisión domiciliaria

El exdirigente piquetero Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, lleva adelante una huelga de hambre en la cárcel para exigir que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Sena protesta bajo esa modalidad desde hace dos semanas, lo que generó que sea derivado a un hospital.

Sena, exaliado político del exgobernador Jorge Capitanich, dejó de ingerir alimentos hace 14 días. El objetivo de su protesta es conseguir que la Justicia chaqueña falle a favor de que cumpla la condena en su casa. En su propiedad de Resistencia fue asesinada Strzyzowski, el 2 de junio de 2023.

Según informó el diario chaqueño Norte, el 21 de septiembre Sena hizo una presentación ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la que consignó que atraviesa un “grave y progresivo deterioro” de su salud. Pidió que su situación sea evaluada “con carácter de urgente”. El sábado, el dirigente detenido fue trasladado desde el Complejo Penitenciario Nº1 al Hospital Perrando, donde fue estabilizado.

Emerenciano Sena, durante un traslado a una audiencia Pablo Caprarulo

El dirigente piquetero asegura que padece pérdida de audición, dificultades visuales, problemas de memoria, depresión, trastornos gastrointestinales. Agrega que sufre de diabetes y que debe tratarse con insulina, dado que la medicación por vía oral ya no sería suficiente. Desde que inició la huelga, sin ingerir alimentos sólidos ni líquidos, bajó unos siete kilos de peso. Su defensa solicita que sea evaluado por una junta médica integral.

Sena fue condenado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en calidad de partícipe primario. En ese mismo fallo, conocido el 10 de febrero, también fueron condenados a prisión perpetua su esposa, Marcela Acuña (partícipe primaria), y el hijo de ambos, César Sena (en calidad de autor). El juicio estuvo a cargo de la jueza Dolly Fernández, y se realizó mediante la modalidad de juicio por jurado popular.

Mientras estaba detenido, antes del juicio, Sena también recibió atención médica. En una de esas oportunidades, recibió el repudio cuando se lo trasladó al hospital desde la Comisaría 3º, donde estaba alojado.