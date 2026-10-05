Uno de los gremios estatales activa un paro de media jornada para sumarse a la protesta contra la Corte Suprema

En busca de darle más volumen a la protesta que las dos vertientes de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron para este martes contra la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un cese de actividades de media jornada para que sus militantes puedan concurrir a Plaza Lavalle. La movilización, prevista para las 16, será en rechazo al fallo del máximo tribunal que provocó que ya no rija más el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Con un comunicado y una carta dirigida a la Secretaría de Trabajo, ATE anunció un paro nacional y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes 6 de octubre a partir de las 12 del mediodía para movilizar al máximo tribunal judicial del país.

El gremio estatal y la agrupación kirchnerista Patria Grande ya habían orquestado la protesta del jueves pasado en San Martín de los Andes, adonde los miembros de la Corte habían viajado para un encuentro con magistrados de tribunales orales de la zona. Hubo pancartas y afiches contra los jueces, que fueron acusados de “vendepatrias”.

La protesta frente al Hotel Le Village, en San Martín de los Andes, contra los jueces de la Corte Suprema Gustavo Castaing

“Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie, pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular”, señaló Rodolfo Aguiar, el jefe nacional de ATE, uno de los gremios que integran la CTA.

El fallo desató críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023, que incluye la derogación de la ley de tierras, derogación que con la sentencia de la Corte recobró vigencia.

“Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dijo Carlos Rosenkrantz el jueves a la noche, tras la manifestación en San Martín de los Andes. Su mensaje también fue luego de que la propia Corte Suprema difundiera el comunicado, de cuya redacción y difusión Rosenkrantz no participó, en defensa de la sentencia vinculada a la ley de tierras.

El comunicado, dado a conocer por las vocalías de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, estuvo destinado a “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con la sentencia de la semana pasada. En su declaración, la Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema” de la ley de tierras, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

A diferencia de otras manifestaciones, la CGT no se plegará esta vez a la convocatoria de las dos CTA, cuya consigna es “la patria no se vende, la soberanía no se entrega”. También convoca a la protesta el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), impulsores de la presentación de inconstitucionalidad del DNU 70/23. La central obrera peronista mantiene, sin embargo, la marcha del jueves próximo “en defensa de la industria nacional”, que tiene como blanco la Secretaría de Industria.

La CTA, que surgió en 1992 de la mano de Víctor De Gennaro para enfrentar al sindicalismo que estaba alineado con el menemismo en torno a la CGT, se fracturó el 23 de septiembre de 2010 por una elección nublada de sospechas de fraude. Dividida en dos sectores, desde hace al menos dos años sus referentes, Hugo Yasky y Hugo Godoy, exploran una posible reunificación para oponerse al rumbo político y económico de la gestión de Javier Milei. “Hay un acuerdo de unidad en la acción”, dijeron desde ambas orillas. Este martes lo escenificarán con la protesta frente al Palacio de Justicia.