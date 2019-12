Los diputados hicieron el cierre de una maratónica sesión Fuente: Archivo

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana el proyecto de emergencia pública, que otorga facultades al gobierno para instrumentar las medidas para superar la crisis económica. Luego de más de quince horas de debate, los diputados dieron 134 votos a favor del proyecto del gobierno de Alberto Fernández y 110 en contra.

Pero minutos antes de la votación, pasadas las seis de la mañana, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, y el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se cruzaron en el momento de los cierres.

"La emergencia no se justifica. Nos dijeron que no hacemos autocrítica, pero somos grandes, sabemos que se perdió la elección, entre otras cosas, por la política de shock en la salida de los subsidios que el kirchnerismo acumuló por 130.000 millones de dólares. Se nos disparó la inflación, pero también al kirchnerismo le pasó lo mismo, sólo que tenían un ministro que pedía que no le pregunten sobre ello", dijo Negri, el primero de los dos en exponer.

El legislador cordobés dedicó además varios minutos al artículo que suspende por 180 días la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, aprobada en 2017: "Desde el fallo Badaro se exigió un índice de movilidad jubilatoria y ahora ustedes vienen por la suspensión, pero no traen otra fórmula".

"Cuando casi se incendiaba la ciudad, nos decían: «les roban un trimestre a los jubilados», pero ustedes se quedan con un semestre. Acá hay un impuestazo asentado sobre tres patas: el campo, la clase media y los jubilados", dijo.

Enseguida, Kirchner tomó la palabra y realizó un análisis de la situación en que se encontraba la Argentina en 2015, la comparó con la de actual, tras el gobierno de Mauricio Macri, e indicó que "se asemeja a lo que sucedía en el 2003".

Kirchner señaló que desde agosto a octubre pasados el gobierno de Macri "se comió 35.000 millones de dólares para ganar una elección que terminó perdiendo", y "ahora me quieren decir que no hacen falta las medidas para las pymes".

Al defender el proyecto, se preguntó: "¿Saben lo que es un superpoder?, pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que se creen que tienen superpoderes, personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos".