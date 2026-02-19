Reforma laboral en Diputados: se debate el proyecto de Milei, minuto a minuto

Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para este jueves, cuando se trate el proyecto de reforma laboral. Será la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendrá la adhesión total de los gremios del transporte.

Desde la cúpula de la central obrera marcaron que la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y “va a ser contundente”.