Reforma laboral en Diputados: se debate el proyecto de Milei, minuto a minuto
El Gobierno busca aprobar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado; los detalles de la iniciativa del oficialismo
Paro nacional de la CGT
Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para este jueves, cuando se trate el proyecto de reforma laboral. Será la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendrá la adhesión total de los gremios del transporte.
Desde la cúpula de la central obrera marcaron que la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y “va a ser contundente”.
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral: sesión a las 14
El oficialismo busca aprobar este jueves el proyecto de reforma laboral en el recinto de la Cámara de Diputados, que ya recibió media sanción del Senado. Con el apoyo de sus aliados, el bloque libertario se aseguró el dictamen de mayoría el miércoles y, con él, la llave para intentar sancionar la iniciativa con mayoría simple. Para garantizar el apoyo de los bloques dialoguistas se eliminó el artículo que limita las licencias médicas por enfermedad.
El oficialismo confía en alcanzar los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum en el recinto y arrancar la sesión, convocada para las 14.
