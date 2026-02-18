Nueve de los primeros 15 periodistas más respetados del país son de LA NACION

La consultora Poliarquía publicó este miércoles los resultados de la encuesta anual que realiza entre los miembros del establishment para conocer quiénes son los periodistas más influyentes de la Argentina.

Nueve de los primeros 15 son destacados profesionales de LA NACION. Carlos Pagni encabeza el ranking por tercer año consecutivo y en esos primeros puestos siguen Jorge Liotti (2), Hugo Alconada Mon (3), Joaquín Morales Solá (7), Diego Cabot (9), José Del Rio (11), Jorge Fernández Díaz (12), Alfredo Leuco (13) y Martín Rodríguez Yebra (15).

La encuesta se realiza desde el año 2008. Poliarquía considera líderes de opinión a aquellas personas que por su posición, conocimientos o recursos, poseen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes y las conductas de la opinión pública.

El listado completo

Carlos Pagni

Jorge Liotti

Hugo Alconada Mon

Diego Sehikman

Nelson Castro

Ernesto Tenembaum

Joaquín Morales Solá

María O’Donnel

Diego Cabot

Eduardo Feinmann

José Del Rio

Jorge Fernández Díaz

Alfredo Leuco

Alejandro Bercovich

Martín Rodríguez Yebra

Antonio Laje

Cristina Pérez

Jorge Fontevecchia

Luis Majul

Luciana Vázquez

Marcelo Longobardi

Ricardo Kirschbaum

Jonatan Viale

Ezequiel Burgo

Ari Lijalad

Los periodistas destacados de LA NACION

1- Carlos Pagni

Carlos Pagni conduce Odisea Argentina en LN+ y es columnista destacado de LA NACION Fabián Marelli

2- Jorge Liotti

Jorge Liotti es secretario de redacción de LA NACION y columnista Aníbal Greco

3- Hugo Alconada Mon

Hugo Alconada Mon es prosecretario de Redacción de LA NACION Fabián Marelli

7- Joaquín Morales Solá

Joaquín Morales Solá es uno de los principales columnistas de LA NACION Augusto Famulari

9- Diego Cabot

Diego Cabot es prosecretario de Redacción de LA NACION Fabián Marelli

11- José Del Rio

José del Río es Director de Contenidos y secretario general de Redacción de LA NACION Fabián Malavolta

12- Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz es uno de los principales columnistas de LA NACION

13- Alfredo Leuco

Alfredo Leuco conduce el ciclo "El diario de Leuco" en LN+ Ignacio Sanchez

15- Martín Rodríguez Yebra

Martín Rodríguez Yebra es secretario de Redacción de LA NACION y columnista