Nueve de los primeros 15 periodistas más respetados del país son de LA NACION

El relevamiento anual de Poliarquía ubicó a Carlos Pagni al frente del ranking por tercer año consecutivo

Carlos Pagni, Jorge Liotti, Hugo Alconada Mon, Joaquín Morales Solá, Diego Cabot, José Del Rio, Jorge Fernández Díaz, Alfredo Leuco, Martín Rodríguez Yebra
La consultora Poliarquía publicó este miércoles los resultados de la encuesta anual que realiza entre los miembros del establishment para conocer quiénes son los periodistas más influyentes de la Argentina.

Nueve de los primeros 15 son destacados profesionales de LA NACION. Carlos Pagni encabeza el ranking por tercer año consecutivo y en esos primeros puestos siguen Jorge Liotti (2), Hugo Alconada Mon (3), Joaquín Morales Solá (7), Diego Cabot (9), José Del Rio (11), Jorge Fernández Díaz (12), Alfredo Leuco (13) y Martín Rodríguez Yebra (15).

La encuesta se realiza desde el año 2008. Poliarquía considera líderes de opinión a aquellas personas que por su posición, conocimientos o recursos, poseen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes y las conductas de la opinión pública.

El listado completo

  • Carlos Pagni
  • Jorge Liotti
  • Hugo Alconada Mon
  • Diego Sehikman
  • Nelson Castro
  • Ernesto Tenembaum
  • Joaquín Morales Solá
  • María O’Donnel
  • Diego Cabot
  • Eduardo Feinmann
  • José Del Rio
  • Jorge Fernández Díaz
  • Alfredo Leuco
  • Alejandro Bercovich
  • Martín Rodríguez Yebra
  • Antonio Laje
  • Cristina Pérez
  • Jorge Fontevecchia
  • Luis Majul
  • Luciana Vázquez
  • Marcelo Longobardi
  • Ricardo Kirschbaum
  • Jonatan Viale
  • Ezequiel Burgo
  • Ari Lijalad

Los periodistas destacados de LA NACION

1- Carlos Pagni

Carlos Pagni conduce Odisea Argentina en LN+ y es columnista destacado de LA NACION
2- Jorge Liotti

Jorge Liotti es secretario de redacción de LA NACION y columnista
3- Hugo Alconada Mon

Hugo Alconada Mon es prosecretario de Redacción de LA NACION
7- Joaquín Morales Solá

Joaquín Morales Solá es uno de los principales columnistas de LA NACION
9- Diego Cabot

Diego Cabot es prosecretario de Redacción de LA NACION
11- José Del Rio

José del Río es Director de Contenidos y secretario general de Redacción de LA NACION
12- Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz es uno de los principales columnistas de LA NACION
13- Alfredo Leuco

Alfredo Leuco conduce el ciclo "El diario de Leuco" en LN+
15- Martín Rodríguez Yebra

Martín Rodríguez Yebra es secretario de Redacción de LA NACION y columnista
