Nueve de los primeros 15 periodistas más respetados del país son de LA NACION
El relevamiento anual de Poliarquía ubicó a Carlos Pagni al frente del ranking por tercer año consecutivo
La consultora Poliarquía publicó este miércoles los resultados de la encuesta anual que realiza entre los miembros del establishment para conocer quiénes son los periodistas más influyentes de la Argentina.
Nueve de los primeros 15 son destacados profesionales de LA NACION. Carlos Pagni encabeza el ranking por tercer año consecutivo y en esos primeros puestos siguen Jorge Liotti (2), Hugo Alconada Mon (3), Joaquín Morales Solá (7), Diego Cabot (9), José Del Rio (11), Jorge Fernández Díaz (12), Alfredo Leuco (13) y Martín Rodríguez Yebra (15).
La encuesta se realiza desde el año 2008. Poliarquía considera líderes de opinión a aquellas personas que por su posición, conocimientos o recursos, poseen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes y las conductas de la opinión pública.
El listado completo
- Carlos Pagni
- Jorge Liotti
- Hugo Alconada Mon
- Diego Sehikman
- Nelson Castro
- Ernesto Tenembaum
- Joaquín Morales Solá
- María O’Donnel
- Diego Cabot
- Eduardo Feinmann
- José Del Rio
- Jorge Fernández Díaz
- Alfredo Leuco
- Alejandro Bercovich
- Martín Rodríguez Yebra
- Antonio Laje
- Cristina Pérez
- Jorge Fontevecchia
- Luis Majul
- Luciana Vázquez
- Marcelo Longobardi
- Ricardo Kirschbaum
- Jonatan Viale
- Ezequiel Burgo
- Ari Lijalad
