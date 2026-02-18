Licencias y descuentos: el camino del “artículo invisible” de la reforma laboral del que ahora nadie se hace responsable

Todos sabían. El artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que dispone descuentos salariales ante faltas por lesiones o enfermedad del trabajador, se incluyó a último momento en el debate legislativo, pero todos los senadores estaban al tanto de su contenido al momento de votar.

La polémica que se desató después de la aprobación movió a varios aliados del Gobierno a alegar que desconocían la inclusión de ese punto y plantear su desacuerdo. La jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, primero defendió el artículo, después dijo que se harían aclaraciones para evitar malos entendidos y finalmente consideró que habían cometido “un error” en la redacción. Presionada por los números y por el impacto en la opinión pública, la Casa Rosada se resignó a quitar los cambios en las licencias médicas del proyecto que debatirá la Cámara de Diputados.

Una simple revisión del derrotero del artículo 44 demuestra que se incorporó al dictamen de mayoría del Senado 24 horas antes del debate (no en plena sesión, como alegan algunos que lo votaron). El miembro informante de La Libertad Avanza (LLA), el chaqueño Juan Cruz Godoy, lo explicó en su discurso. Al menos cuatro senadores del peronismo plantearon airadas quejas sobre el tema durante la discusión en el recinto. A la hora de votar, el secretario parlamentario leyó palabra por palabra el texto que establece descuentos del 50% para faltas vinculadas a problemas médicos atribuibles al empleado y del 25% cuando se trata de enfermedades sobrevinientes. Incluso dos senadoras del Pro pidieron la palabra para expresar su desacuerdo con el artículo, aunque lo votaron igual porque se puso en consideración junto con todo el primer título del proyecto.

El gran misterio que persiste es quién pidió la incorporación del artículo, un secreto que Bullrich mantiene bajo siete llaves. Lo que sigue es una crónica que revela el derrotero de este punto de la reforma y cómo se convirtió inesperadamente en un problema político y de opinión pública para el Gobierno.

La incorporación del artículo

El cambio en las licencias no estaba en el proyecto original ni en el dictamen de comisión que se aprobó en el Senado en diciembre. Apareció por primera vez el martes 10, en una versión que todos los senadores recibieron cerca de las 21. La sesión estaba convocada para el miércoles pasado el mediodía. Estaba, como otras modificaciones, marcado en rojo.

El artículo de las licencias en la versión del proyecto que se conoció la noche previa a la sesión del Senado

Miércoles 11 - 11.50 AM

La defensa oficial y el partido de handball

El senador Juan Cruz Godoy (LLA) defiende la inclusión de la reducción salarial por licencias médicas

¿Hubo un error del oficialismo por el apuro al incluir el artículo, como dijo Bullrich? Quien lo presentó ante los senadores fue el chaqueño Godoy, miembro informante de LLA. Él explicó con detalle el alcance de la medida. Habló del descuento de 25% del salario en casos de enfermedades (sin distinguir por su gravedad, como después alegó Bullrich). Y usó un ejemplo para los casos de “actividades riesgosas” -con descuentos del 50%- que causó gracia a la oposición: “Un ejemplo muy común es el de una persona que realiza un deporte de su gusto, como por ejemplo el handball, que se lesiona la muñeca y no puede realizar la terapia en la clínica donde trabaja”. Habló de “responsabilidad compartida” que debe reflejarse en el sueldo.

Miércoles 11 - 2:15 PM

Reacción peronista

La catamarqueña Lucía Corpacci es la primera senadora peronista que plantea en el debate su rechazo al artículo 44. “Muchachos: vayan sabiendo que no pueden jugar al fútbol, porque si alguno le pegó una patada y le quebró la canilla, le van a reconocer solo el 50 por ciento. Entonces, no digan que no afecta al trabajador”, dijo.

Licencias: el discurso de Lucía Corpacci de Saadi

Cerca de las 4 de la tarde se sumó el santafesino Marcelo Lewandowski: “¿Qué están diciendo? Que si vas a jugar al fútbol y tenés una lesión grave vas a cobrar un 50 por ciento menos. O sea que, en este concepto de que el trabajo es una mercancía, te vas del trabajo a tu casa y ahí sentate en una reposera, no vaya a ser cosa que te tuerzas un tobillo porque te van a pagar menos".

Marcelo Lewandowski, sobre las licencias médicas

A las 18.25 fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti quien retomó la discusión de las licencias: “Si una persona, por ejemplo, tiene cáncer de mama y tiene hijos a su cargo, le van a pagar el 75 por ciento del básico. Esa es la realidad de lo que pusieron en esta ley”, denunció. Nadie del oficialismo la corrigió, a pesar de que Bullrich dijo -ya esta semana- que habían cometido el error de no aclarar en la ley que el cáncer y las enfermedades degenerativas no debían ser tenidas en cuenta para los descuentos salariales.

El discurso de Anabel Fernández Sagasti sobre las licencias médicas

La kirchnerista Juliana Di Tullio fue la más enfática en el reclamo: “Licencia por enfermedad: ¡Bestias brutas! Si te enfermás, no tengas cáncer, por favor. Les decimos a los trabajadores y trabajadoras argentinos que no tengan cáncer. Ni se les ocurra, porque van a cobrar hasta el 50 por ciento. Si se quiebran jugando al fútbol: 50 por ciento. En este país, los laburantes juegan al fútbol. ¿O qué creen que hacen? ¡Juegan al fútbol! Porque los laburantes también tienen derecho a descansar y hacer deporte".

Licencias: el discurso de Juliana Di Tullio

Jueves 12 - 1:34 AM

La lectura del artículo

El secretario parlamentario lee el artículo 44, sobre las licencias, antes de la votación en el Senado

Ya se había aprobado el proyecto en general, por 42 votos a 30. Al pasar al debate particular, por secretaría parlamentaria se leen palabra por palabra las modificaciones al dictamen original en el primer título (que inlcuye 57 artículos). El 44, sobre las licencias médicas por enfermedad o lesión, se repasa completo. Estaban presentes los 72 senadores en sus bancas. En la discusión posterior, el representante del kirchnerismo, Mariano Recalde, no mencionó este aspecto, aunque sí sugirió modificaciones en otros artículos, que fueron rechazadas por Bullrich.

Jueves 12 - 1:59 AM

La votación

Antes de votar el título primero, dos senadoras del Pro, Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) pidieron la palabra para dejar constancia de su oposición al artículo 44. Pero, como se votaba todo junto el Título I, terminaron por apoyarlo.

La votación terminó 41 a 30. Es decir, la única distinción respecto del voto en general fue la abstención de la neuquina Julieta Corroza.

La votación del título que incluye la reforma en el sistema de licencias laborales

Jueves 12 - 7:55 AM

La aparición de Sturzenegger

Sturzenegger, sobre los cambios en las licencias

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dio una entrevista en radio Mitre, en la que habló sobre las reducciones salariales. Dijo que el artículo 44 “apunta a la reducción de las licencias eternas”, indicó. Y dejó una frase que tuvo mucha repercusión: “Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%”.

El tema, que había pasado por debajo del radar, ganó los títulos de los medios y la discusión sobre los descuentos salariales por cuestiones médicas penetró en la opinión pública.

Viernes 13 - Sábado 14

Impacto entre los aliados

El Gobierno empieza a recibir llamados de sus aliados con pedidos para modificar el régimen de licencias incluido en la reforma. Se abre una discusión interna, en la que nadie se hace responsable de la inclusión del artículo que no había enviado el Poder Ejecutivo en su proyecto original ni lo habían pedido en el trámite en comisión. Surgen acusaciones solapadas a Sturzenegger por instalar el tema en la agenda mediática y a Bullirch, por no haber previsto el contratiempo que podía desatarse con esa modificación.

Domingo 15 - 8:52 PM

Bullrich pasa al frente

Bullrich promete cambios en las licencias

La senadora Bullrich defiende en una entrevista en TN el cambio en las licencias. Habla de una “mafia” de los certificados truchos. Pero admite que debe dejarse sentada una protección para determinadas enfermedades y promete ajustes (sin necesidad de que vuelva al Senado).

Lunes 16 - 10:13 PM

“Tuvimos un error”

Bullrich, sbbre las licencias: "Cometimos un error"

Bullrich, en otra entrevista en TN, admite que existió un error en la redacción porque “no se distingue un esguince de un cáncer”. No explicó cómo se iba a avanzar, pero insistió: “Lo vamos a arreglar”. Se habla entonces de un cambio en la reglamentación o de la posibilidad de presentar una ley aclaratoria, de modo que la reforma laboral no deba volver al Senado.

Martes 17 - 6:00 PM

Marcha atrás

Los reclamos opositores se acumulan. Cristian Ritondo, de Pro, dice que la única forma de que su bloque apoye la reforma es que se retire el artículo 44 (que Pro votó en el Senado). El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y dirigentes radicales se pronunciaron en igual sentido. Al final, con los números en la mano, la cúpula de LLA definió en una reunión encabezada por Martín Menem que se retirarían los cambios en las licencias. Se resignaron a que el artículo sin dueño desapareciera y a que el debate sume otro capítulo en el Senado.