Paro de la CGT: colectivos, subtes, trenes y vuelos, uno por uno los servicios afectados por la huelga general anunciada

La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó un paro general para reclamar en contra de la reforma laboral. Aunque no se confirmó la fecha precisa, se llevará a cabo el mismo día que se tratará el proyecto de ley oficialista en la Cámara de Diputados, pero no habrá movilización.

Esta será la cuarta huelga general que se realiza durante la gestión de Javier Milei. Se espera una amplia adhesión de la mayoría de los sindicatos a la medida de fuerza que impulsa la central obrera. Esto significa que durante este jueves muchos de los servicios esenciales se verán afectados.

Paro de la CGT: no habrá transporte

Los gremios que adhieren al paro general de la CGT este jueves 19 de febrero

A continuación, estos son los gremios que confirmaron su adhesión a la huelga general de la CGT durante el día en que es el tratamiento de la reforma laboral en Diputados:

Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte): expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.

El comunicado de la Ugatt sobre el paro general que convocó la CGT por la reforma laboral X

CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte): señaló a LA NACION que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial , por lo que cada sindicato de transporte que la compone determinará por su cuenta cómo actuará.

La Fraternidad: Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de plegarse al paro general. "Vamos a parar todos [los gremios de transporte] y vamos a acompañar la decisión de la CGT", señaló en diálogo radial.

La Unión Ferroviaria: liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga.

liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga. UTA (Unión de Transporte Argentino): el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos indicó a este medio que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. De todos modos, el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país. Esta tiene una vigencia de 15 días, por lo cual puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate.

Metrodelegados: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá "paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas". "No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores", concluye el documento.

El comunicado de Metrodelegados sobre el paro de 24 horas del subte por la reforma laboral Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro