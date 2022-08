Emilio Apud dijo que el aumento de tarifas es “insuficiente” y “tardío” e hizo un duro pronóstico

El exsecretario de Energía Emilio Apud se refirió al aumento de tarifas, a implementarse a través de topes en el consumo, anunciado por el nuevo ministro de Energía Sergio Massa y explicó en Comunidad de Negocios por qué no solo es “insuficiente” sino que además es “tardío”.

En diálogo con José Del Rio, Apud insistió en que “no hay que engañarse” con el nuevo esquema. “Es solo una foto”, agregó y explicó los motivos que llevarían a Massa a tener que implementar un ajuste más agresivo: “Con un contexto del 90% o más de inflación, si no se actualiza la tarifa permanentemente, al año se licúa”.

“El Gobierno no tiene espalda para seguir con los subsidios a la energía porque el único recurso que le queda para resolverlo es la emisión. Y eso enseguida se va a la inflación además de que hace caer drásticamente la inversión”, acotó. En esa línea, se mostró pesimista para lo que ocurrirá en el verano.

Emilio Apud dijo que el aumento de tarifas es “insuficiente”

Siendo una temporada en la que se experimentan mayormente cortes de luz por el alto consumo, el exsecretario de energía aventuró que “vamos a tener más problemas con la energía porque no hay inversión, factor clave para evitar cualquier tipo de inconveniente”.

Luego, se refirió al “otro tema” que no le permitirá a la administración Fernández mantener el subsidio a las tarifas: la falta de capacidad de evacuación de Vaca Muerta. “No sé por qué Massa sale a anunciar el segundo tramo cuando no está resuelto el primero. Este año no lo tenemos y el año que viene tampoco”, dijo Apud y profundizó: “En la medida en que eso no esté terminado, vamos a tener que seguir gastando millonadas en importar gas”.

Cambios en la Secretaria de Energía

A la luz de las nuevas incorporaciones del expresidente de la Cámara de Diputados en el rubro del manejo energético, Apud se mostró crítico en un principio pero luego admitió ver los cambios como un “resultado positivo”. “Todavía queda una cuña del Instituto Patria que es Federico Bernal”, resaltó -Bernal se desempeñaba en el Ente Nacional Regulador del Gas y pasará a desempeñar funciones como subsecretario de Hidrocarburos-.

En contraposición, estuvo de acuerdo con el arribo de Flavia Royón al mando de la Secretaría de Energía. “Hay una de cal y una de arena. Pero deja un balance positivo. Lo importante es que Basualdo se haya ido y lo mismo el puesto de Bernal y que no haya terminado al mando de la Secretaría”, dijo.

En los últimos tramos de la entrevista, precisó que hay dos factores que determinarán el avance en materia energética. Por un lado, insistió en esperar “el respaldo que Massa le pueda dar a la secretaría”. Y por otro, “habló del juego en equipo”: “Tienen que apoyarse entre sí. No sé para que lado tira la restante [en referencia a la nueva subsecretaria de Planificación Cecilia Garibotti] pero tiene que haber solidez”.