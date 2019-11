El expresidente tiene asilo político en México Fuente: AP

14 de noviembre de 2019

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, reveló hoy que el presidente electo, Alberto Fernández, les comunicó ayer a los líderes de las organizaciones sociales que inició tratativas para que Evo Morales, exiliado en México, "venga a vivir" a la Argentina a partir del 11 de diciembre.

"Nos anunció que están en tratativas para que el 11 de diciembre Evo se venga a vivir a la Argentina, el país con mayor colectividad boliviana", afirmó Pérsico en diálogo con Radio Cooperativa AM 770.

De esa forma, planteó Pérsico, el líder del MAS estaría más cerca de Bolivia para "regresar a la lucha", como tiene previsto."El objetivo central de todos es que Evo vuelva a Bolivia a dar la lucha política y social", dijo.

El jefe del Movimiento Evita contó que le agradecieron al presidente electo su intervención para ayudar a Morales a viajar a México tras su caótica salida del poder el pasado domingo. "Evo fue compañero nuestro dentro de las luchas de los movimientos campesinos", afirmó.

Fernández contó anteayer que le pidió a Macri que le brindara asilo político a Morales. "Lo llamé preocupado y le dije que la vida de Evo corría peligro y que había que hacer algo", dijo. Y continuó: "Me dijo que era complejo por la transición, pero yo no lo comparto, no estoy de acuerdo".

Ayer, el presidente electo selló un fuerte compromiso con las organizaciones sociales, a las que les aseguró, al igual que había hecho con los sindicatos, que formarán parte de su gobierno.

"Lo que viene es el gobierno de todos ustedes, no de Alberto y de Cristina, vamos a resolver las cosas juntos", señaló, en un encuentro que mantuvieron en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina.